Через 3 дні пожежу на Луганщині вдалося локалізували

У четвер, 9 липня, вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "О 17:40 9 липня, вдалося локалізувати пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району, що виникла 6 липня поблизу с.Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове".

Деталі: Наразі залишаються три осередки тління.

Повідомляється, що загрози розповсюдження вогню немає.

До гасіння пожежі залучили 1 тис. 494 осіб та 293 одиниці техніки (в тому числі 2 літаки АН-32П, якими 8 липня здійснено 2 скиди – 16 т води).

На місці пожежі працює оперативний штаб, пункт життєзабезпечення та оперативна група ДСНС.

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