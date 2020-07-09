Через 3 дні пожежу на Луганщині вдалося локалізували
У четвер, 9 липня, вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "О 17:40 9 липня, вдалося локалізувати пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району, що виникла 6 липня поблизу с.Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове".
Деталі: Наразі залишаються три осередки тління.
Повідомляється, що загрози розповсюдження вогню немає.
До гасіння пожежі залучили 1 тис. 494 осіб та 293 одиниці техніки (в тому числі 2 літаки АН-32П, якими 8 липня здійснено 2 скиди – 16 т води).
На місці пожежі працює оперативний штаб, пункт життєзабезпечення та оперативна група ДСНС.
Передісторія:
- 6 липня близько 13 години в Новоайдарському районі Луганської виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів.
- Вранці 7 липня пожежу локалізували, проте під вечір вогонь поширився на село Смолянинове і лісництво біля с Капітанове.
- Внаслідок великої пожежі у Луганській області загинули 5 осіб.
- Правоохоронці розглядають три версії загоряння.
- Через пожежу на Донбасі Україна в Тристоронній контактній групі запросила всеосяжний режим тиші.