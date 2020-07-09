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Через 3 дні пожежу на Луганщині вдалося локалізували

Четвер, 9 липня 2020, 18:26
Через 3 дні пожежу на Луганщині вдалося локалізували

У четвер, 9 липня, вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "О 17:40 9 липня, вдалося локалізувати пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району, що  виникла 6 липня поблизу с.Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове".

Деталі: Наразі залишаються три осередки тління.

Повідомляється, що загрози розповсюдження вогню немає.

 
 
 

До гасіння пожежі залучили 1 тис. 494 осіб та 293 одиниці техніки (в тому числі 2 літаки АН-32П, якими 8 липня здійснено 2 скиди – 16 т води).

На місці пожежі працює оперативний штаб, пункт життєзабезпечення та оперативна група ДСНС.

 
 

Передісторія: 

  • 6 липня близько 13 години в Новоайдарському районі Луганської виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів.
  • Вранці 7 липня пожежу локалізували, проте під вечір вогонь поширився на село Смолянинове і лісництво біля с Капітанове.
  • Внаслідок великої пожежі у Луганській області загинули 5 осіб.
  • Правоохоронці розглядають три версії загоряння.
  • Через пожежу на Донбасі Україна в Тристоронній контактній групі запросила всеосяжний режим тиші.

Українська правда

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Теми: пожежаЛуганська областьДСНС
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