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Карантин з 1 серпня: Україна – по зонах, перетин кордону і лінії розмежування – по-новому

Субота, 1 серпня 2020, 11:15

З 1 серпня адаптивний карантин в Україні діятиме по-новому, країну поділено на 4 зони епідемічної небезпеки, змінено підхід до віднесення інших країн до червоної і зеленої зони, а також змінено вимоги до в’їзду громадян з окупованих територій.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу; Міністерство внутрішніх справ

Пряма мова Ляшка: "Є підстави до посилення карантину, тому і запропоновано адаптивний карантин, який… шукає баланс між економічним впливом і епідемічним впливом".

Візуалізація епідемічних показників на рівні районів та міст обласного значення
Візуалізація епідемічних показників на рівні районів та міст обласного значення
Мапа ЦГЗ

Деталі: 31 липня Україну поділили на 4 зони за рівнем епідемічної небезпеки через коронавірусну хворобу COVID-19: зелену, жовту, помаранчеву та червону. До червоної, помаранчевої та жовтої зон потрапили 8 областей. У "червоній" – Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район у Чернівецькій області.

Національна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій враховує 4 показники: завантаженість ліжок, середню кількість тестувань, коефіцієнт виявлення хворих, динаміка поширення COVID-19.

Якщо 5 днів поспіль хоч один із показників перевищує норму, змінюється зонування територіально-адміністративних одиниць. Щоб потім послабити обмеження – треба щоб 3 дні поспіль показники були в нормі.

З 1 числа змінюються підходи до перетину державного кордону: для віднесення інших країн до "зеленої" чи "червоної" зони будуть враховувати кількість нових випадків на COVID-19 за 14 днів (не повинен перевищувати український показник) та приріст нових випадків за 14 днів (не повинен становити більше як 30%).

Крім того, за рішенням командувача Операції об’єднаних сил встановлено додаткові обмеження щодо порядку пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування.

За правилами, які діятимуть з 1 до 31 серпня щонайменше, зокрема, прикордонники відмовлятимуть у пропуску в Україну іноземцям та особам без громадянства без поліса страхування, що покриває витрати на лікуванням COVID-19 (крім тих, що постійно проживають в Україні, і біженців),

Особи, які прибувають з держави або є громадянами держав із значним поширенням COVID-19, повинні будуть пройти самоізоляцію з додатком "Дій вдома" або обсервацію.

Особи, які виїжджають з тимчасово окупованих територій України, не підпадають під самоізоляцію і їм не потрібно встановлювати додаток "Дій вдома", але від них також вимагатимуть страховий поліс.

Олена Рощенко, УП
Теми: карантинCovid-2019епідеміяМОЗМВС


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