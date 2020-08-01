Карантин з 1 серпня: Україна – по зонах, перетин кордону і лінії розмежування – по-новому

З 1 серпня адаптивний карантин в Україні діятиме по-новому, країну поділено на 4 зони епідемічної небезпеки, змінено підхід до віднесення інших країн до червоної і зеленої зони, а також змінено вимоги до в’їзду громадян з окупованих територій.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу; Міністерство внутрішніх справ

Пряма мова Ляшка: "Є підстави до посилення карантину, тому і запропоновано адаптивний карантин, який… шукає баланс між економічним впливом і епідемічним впливом".

Візуалізація епідемічних показників на рівні районів та міст обласного значення Мапа ЦГЗ

Деталі: 31 липня Україну поділили на 4 зони за рівнем епідемічної небезпеки через коронавірусну хворобу COVID-19: зелену, жовту, помаранчеву та червону. До червоної, помаранчевої та жовтої зон потрапили 8 областей. У "червоній" – Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район у Чернівецькій області.

Національна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій враховує 4 показники: завантаженість ліжок, середню кількість тестувань, коефіцієнт виявлення хворих, динаміка поширення COVID-19.

Якщо 5 днів поспіль хоч один із показників перевищує норму, змінюється зонування територіально-адміністративних одиниць. Щоб потім послабити обмеження – треба щоб 3 дні поспіль показники були в нормі.

З 1 числа змінюються підходи до перетину державного кордону: для віднесення інших країн до "зеленої" чи "червоної" зони будуть враховувати кількість нових випадків на COVID-19 за 14 днів (не повинен перевищувати український показник) та приріст нових випадків за 14 днів (не повинен становити більше як 30%).

Крім того, за рішенням командувача Операції об’єднаних сил встановлено додаткові обмеження щодо порядку пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування.

Сьогодні набула чинності Постанова Уряду щодо встановлення карантинних правил на період з 1 по 31 серпня 2020 року

Звертаємо увагу, що за рішенням Командувача ООС встановлені додаткові обмеження щодо порядку пропуску осіб через лінію розмежування.

Деталі: https://t.co/FAPmSHThhA pic.twitter.com/ihb2XQTEjv — МВС України (@MVS_UA) August 1, 2020

За правилами, які діятимуть з 1 до 31 серпня щонайменше, зокрема, прикордонники відмовлятимуть у пропуску в Україну іноземцям та особам без громадянства без поліса страхування, що покриває витрати на лікуванням COVID-19 (крім тих, що постійно проживають в Україні, і біженців),

Особи, які прибувають з держави або є громадянами держав із значним поширенням COVID-19, повинні будуть пройти самоізоляцію з додатком "Дій вдома" або обсервацію.

Особи, які виїжджають з тимчасово окупованих територій України, не підпадають під самоізоляцію і їм не потрібно встановлювати додаток "Дій вдома", але від них також вимагатимуть страховий поліс.