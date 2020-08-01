Розвідка: У системі російського кураторства над ОРДЛО сталися зміни

Українська розвідка вважає, що в системі російського кураторства над окупованими територіями сходу України сталися суттєві зміни, ідеолог "русского міра" Костянтин Затулін здобув вплив на заступника керівника Адміністрації президента Росії Дмитра Козака.

Джерело: голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у матеріалі для ZN.ua

Пряма мова Кондратюка: "Особливу увагу розвідка приділяє аналізу процесів, які відбуваються в окупаційних структурах в ОРДЛО. Останнім часом там сталися великі зміни, насамперед у системі російського кураторства над територіями.

Так, після відставки Владислава Суркова доступ до вуха нового куратора проєкту "СРСР 2.0" Дмитра Козака отримав ідеолог "русского міра" Костянтин Затулін, який нашіптує Козаку ідею покласти в основу російської стратегії на українському напрямі "грузинську чи молдовську модель".

Деталі: Кондратюк процитував Затуліна (російською): "... вести довгі переговори, по можливості створити таку модель типу мінських угод, щоб Донбас був фактично незалежним, формально у складі України, і міг впливати на політику українського уряду.

Сподіваюся, що до цього часу американці втомляться нею займатися, втомляться кидати ресурси в цю топку, махнуть рукою – і скинуть якогось націоналіста, і прийде більш-менш поміркований режим.

Дочекатися його еволюції і побудувати з ним стосунки".

Нагадаємо: Днями ЗМІ стало відомо про лист заступника глави Адміністрації президента Росії Дмитра Козака до партнерів за "нормандським форматом", у якому він пропонує відмовитися від переговорів по Донбасу на рівні радників і передати їхні повноваження головам МЗС. Це розцінили як небажання Козака співпрацювати далі з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

В офісі Володимира Зеленського назвали це "дипломатичною грою".

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інформація про вихід Росії з переговорного процесу щодо Донбасу на рівні радників є перекручуванням і заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак такого не говорив.