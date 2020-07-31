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Пєсков відхрестився від слів Козака про вихід з переговорів щодо Донбасу

П'ятниця, 31 липня 2020, 13:22

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що інформація про вихід Росії з переговорного процесу щодо Донбасу на рівні радників є перекручуванням і заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак такого не говорив.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Ні про яке згортання переговорів Козак не писав, не говорив, і якщо це стверджується, це є перекручуванням".

Деталі: За словами Пєскова, робота на рівні помічників триватиме.

Що було раніше: Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитрій Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, у якому назвав переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував від них відмовитися.

Кулеба у відповідь запевнив, що говорити про руйнування нормандського формату зарано.

Теми: Мінські угодиРосіянормандський формат


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