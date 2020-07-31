Пєсков відхрестився від слів Козака про вихід з переговорів щодо Донбасу

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що інформація про вихід Росії з переговорного процесу щодо Донбасу на рівні радників є перекручуванням і заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак такого не говорив.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Ні про яке згортання переговорів Козак не писав, не говорив, і якщо це стверджується, це є перекручуванням".

Деталі: За словами Пєскова, робота на рівні помічників триватиме.

Що було раніше: Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, у якому назвав переговори щодо Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував від них відмовитися.

Міністр МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь запевнив, що говорити про руйнування нормандського формату зарано.