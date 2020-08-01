Луческу отримає мільйон євро за чемпіонський титул "Динамо" – ЗМІ
Субота, 1 серпня 2020, 23:12
Згідно з контрактом Мірчі Луческу з футбольним клубом "Динамо", тренер отримає бонус у розмірі мільйона євро в разі перемоги команди у чемпіонаті України.
Джерело: румунське видання Ziare з посиланням на власне джерело
Деталі: За даними джерела, окрім 1 мільйона за перемогу у чемпіонаті, також передбачені бонусні 50 тисяч євро за перемогу над "Шахтарем" в Суперкубку України 25 серпня.
Видання пише, що зарплата Луческу в "Динамо" становить 150 тисяч євро на місяць (1,8 млн євро в рік).
Нагадаємо:
- 30 липня власник столичного футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс офіційно представив нового головного тренера команди Мірчу Луческу.
- Ультрас київського "Динамо" з обуренням зустріли звістку про призначення Луческу.
- 27 липня румунське спортивне видання gazeta sporturilor написало, що Луческу відмовився тренувати "Динамо", у пресслужбі ФК інформацію спростували.