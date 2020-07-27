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Румунські ЗМІ пишуть, що Луческу передумав тренувати "Динамо", клуб спростовує

Понеділок, 27 липня 2020, 17:37
Румунські ЗМІ пишуть, що Луческу передумав тренувати Динамо, клуб спростовує
фото: Dynamo.kiev.ua

Румунський футбольний тренер Мірча Луческу вирішив відмовитися від роботи у київському "Динамо".

Джерело: ексклюзив румунського спортивного видання gazeta sporturilor, яка цитує Луческу; Громадське радіо 

Пряма мова Луческу: Я дякую сім’ї Суркісів за надану довіру та запрошення, але я не можу активізуватися в атмосфері ворожості, особливо з боку ультрас, чия підтримка так потрібна команді під час матчів.

Я не можу прийняти своїх фанатів, діючих проти інтересів клубу".

Деталі: Він заявив, що він повернувся в Україну, щоб знову "увійти в ту атмосферу непередбачуваного футболу", а зарплатня його турбувала найменше.

Тим часом пресслужба "Динамо" спростувала цю інформацію в коментарі українському виданню "Громадське радіо".

Офіційний сайт "Динамо" поки мовчить, президент клубу Ігор Суркіс в коментарі Спорт-Експресу запевнив, що йому нічого не відомо про відставку Луческу. А в коментарі "Циганик LIVE" нібито після розмови з Луческу, запевнив, що у "Динамо" "є тренер".

Що передувало: 23 липня власник клубу "Динамо" Ігор Суркіс повідомив, що новим тренером команди став Луческу. З 2004 по 2016 рік Луческу тренував "Шахтар".

Ультрас київського "Динамо" з обуренням зустріли звістку про призначення Луческу.

"Українська правда" в Threads

Теми: футбол
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