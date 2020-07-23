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"Плювок в очі фанам": ультрас Динамо відреагували на призначення Луческу

Четвер, 23 липня 2020, 18:47
Плювок в очі фанам: ультрас Динамо відреагували на призначення Луческу

Ультрас київського "Динамо" обуренням зустріли звістку про призначення головним тренером клубу екснаставника донецького "Шахтаря" Мірчі Луческу і анонсують акції протесту.

Джерело: заява ультрас біло-синіх у соцмережах

Дослівно: "Що ж, ми до останнього вірили, що це якийсь невдалий розіграш, але керівництво клубу втратило усі залишки здорового глузду, честі та гідності. Призначення 74-річного тренера, який неодноразово некоректно висловлювався на адресу Динамо - це плювок в очі усім вболівальникам Динамо, і суркіси мали б усвідомлювати, які наслідки це потягне за собою".

Деталі: Вболівальники закликали працівників "Динамо" Київ на знак протесту писати заяви на звільнення. Спільнота ультрас також заявила, що "акції протесту не змусять себе довго чекати".

Додатково: Колишній тренер "Динамо" Олег Блохін також емоційно назвав "плювком в душу" призначення Луческу головним тренером киян.

Пряма мова в коментарі Tribuna.com: "Що говорив Луческу про "Динамо", про історію, про Лобановського, про всю традицію клубу. Це плювок мені в душу".

Що передувало: 23 липня власник клубу "Динамо" Ігор Суркіс повідомив, що новим тренером команди став румунський спеціаліст Мірча Луческу. З 2004 по 2016 рік Луческу тренував "Шахтар".

Нагадаємо: У 2019 році Луческу розкритикував високе шосте місце у рейтингу найкращих тренерів в історії футболу легендарного Валерія Лобановського. Водночас після гучного розголосу вибачився за свої слова.

Українська правда

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Теми: футбол
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