Суркіс офіційно представив Луческу і розповів, як розбереться з ультрас

Власник столичного футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс офіційно представив нового головного тренера команди Мірчу Луческу.

Джерело: онлайн-презентація ФК "Динамо"

Пряма мова Суркіса: "Я сподіваюсь на мудрість наших вболівальників. У нас же є не тільки вболівальники-ультрас, які протестують. Коли вони прийшли на стадіон, я з ними зустрівся, я їм намагався пояснити свою позицію. Почули вони її - добре, не почули - ну що ж, ми йдемо своїм шляхом.

У нас є сотні тисяч вболівальників. Я не хочу казати, що нам не потрібні активні вболівальники, але нам потрібні вболівальники, які розуміють футбол, а не які просто виходять, бо їм потрібно розважитися.

Я не можу погодитися з тим, що Мірча не може бути прийнятим до нашої сім’ї, до команди київського "Динамо". Я, перш за все, розглядаю його за професійними якостями, все інше мене не цікавить.

Я за цивілізовану розмову. Будь ласка, вболівальники готові зустрітися зі мною ще раз, з командою. Я хочу підтримки, але вести себе потрібно цивілізовано, в рамках закону... В іншому випадку у нас є достатньо важелів, щоб покінчити із тим свавіллям, яке наразі відбувається".

Деталі: Суркіс також зазначив, що про мудрість Луческу свідчить те, що він, прийшовши на посаду, "одразу захотів поспілкуватися" з попереднім тренером Олексієм Михайличенком для переймання досвіду.

Власник "Динамо" пояснив, що зараз Михайличенко відпочиває, але пізніше повернеться на посаду спортивного директора команди.

За його словами, Луческу "ніколи не сказав жодного поганого слова на адресу вболівальників "Динамо".

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