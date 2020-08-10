ОМОН у Мінську застосував гумові кулі проти мітингарів: є поранені
У столиці Білорусі під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала "швидка".
Джерело: Наша Ніва
Деталі: Також ОМОН застосовує світло-шумові гранати. Одна з них потрапила у груди демонстранту Роману Зайцеву. Постраждалого госпіталізували.
Стреляют в мирных людей! pic.twitter.com/7o51z20Oyo
— NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020
А это Брест сегодня вечером. Колонна кричит «Уходи». pic.twitter.com/wU09Cc1oT9— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
Максима Танка — люди идут в центр. pic.twitter.com/NgAgg3FR48— NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020
Водночас на проспекті Машерова протестувальники почали зводити барикади із сміттєвих баків та металевих огорож.
NEXTA Live New Photo 'Люди строят баррикады из мусорных баков в центре Минска.' pic.twitter.com/0mpXxbcBS8— NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020
Що передувало: У Мінську на проспекті Переможців автозак в'їхав у натовп протестувальників, двох людей поранено.