ОМОН у Мінську застосував гумові кулі проти мітингарів: є поранені

У столиці Білорусі під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала "швидка".

Джерело: Наша Ніва

Деталі: Також ОМОН застосовує світло-шумові гранати. Одна з них потрапила у груди демонстранту Роману Зайцеву. Постраждалого госпіталізували.

Водночас на проспекті Машерова протестувальники почали зводити барикади із сміттєвих баків та металевих огорож.

NEXTA Live New Photo 'Люди строят баррикады из мусорных баков в центре Минска.' pic.twitter.com/0mpXxbcBS8 — NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Що передувало: У Мінську на проспекті Переможців автозак в'їхав у натовп протестувальників, двох людей поранено.