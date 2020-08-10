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ОМОН у Мінську застосував гумові кулі проти мітингарів: є поранені

Понеділок, 10 серпня 2020, 00:22

У столиці Білорусі під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала "швидка". 

Джерело: Наша Ніва

Деталі: Також ОМОН застосовує світло-шумові гранати. Одна з них потрапила у груди демонстранту Роману Зайцеву. Постраждалого госпіталізували.

Водночас на проспекті Машерова протестувальники почали зводити барикади із сміттєвих баків та металевих огорож.

Що передувало: У Мінську на проспекті Переможців автозак в'їхав у натовп протестувальників, двох людей поранено.

Українська правда
Теми: мітингиБілорусьЛукашенковибори


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