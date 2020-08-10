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ОМОН в Минске применил резиновые пули против митингующих: есть раненые

Понедельник, 10 августа 2020, 00:22
ОМОН в Минске применил резиновые пули против митингующих: есть раненые

В столице Беларуси во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая".

Источник: Наша Нива

Детали: Также ОМОН применяет свето-шумовые гранаты. Одна из них попала в грудь демонстранту Роману Зайцеву. Пострадавшего госпитализировали.

 

В то же время на проспекте Машерова протестующие начали возводить баррикады из мусорных баков и металлических ограждений.

 

Что предшествовало: В Минске на проспекте Победителей автозак въехал в толпу протестующих, два человека ранены.

Украинская правда

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Темы: митингиБеларусьЛукашенковиборы
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