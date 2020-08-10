ОМОН в Минске применил резиновые пули против митингующих: есть раненые

В столице Беларуси во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая".

Источник: Наша Нива

Детали: Также ОМОН применяет свето-шумовые гранаты. Одна из них попала в грудь демонстрантов Роману Зайцеву. Пострадавшего госпитализировали.

Максима Танка — люди идут в центр. pic.twitter.com/NgAgg3FR48 — NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020

В то же время на проспекте Машерова протестующие начали возводить баррикады из мусорных баков и металлических ограждений.

NEXTA Live New Photo 'Люди строят баррикады из мусорных баков в центре Минска.' pic.twitter.com/0mpXxbcBS8 — NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Что предшествовало: В Минске на проспекте Победителей автозак въехал в толпу протестующих, два человека ранены.