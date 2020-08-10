ОМОН в Минске применил резиновые пули против митингующих: есть раненые
Понедельник, 10 августа 2020, 00:22
В столице Беларуси во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая".
Источник: Наша Нива
Детали: Также ОМОН применяет свето-шумовые гранаты. Одна из них попала в грудь демонстранту Роману Зайцеву. Пострадавшего госпитализировали.
Стреляют в мирных людей! pic.twitter.com/7o51z20Oyo— NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020
В то же время на проспекте Машерова протестующие начали возводить баррикады из мусорных баков и металлических ограждений.
NEXTA Live New Photo 'Люди строят баррикады из мусорных баков в центре Минска.' pic.twitter.com/0mpXxbcBS8— NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020
Что предшествовало: В Минске на проспекте Победителей автозак въехал в толпу протестующих, два человека ранены.
Украинская правда