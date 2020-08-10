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В белорусских городах начались столкновения с силовиками

Понедельник, 10 августа 2020, 01:02

Кроме Минска, ОМОН пытается разогнать протестующих и в других белорусских городах. Сейчас сообщается о Бресте и Гомеле.

Источник: Nexta, Наша Нива

Детали: В Бресте, как видно на видео, милиция применяет силу к митингующим.

Отмечается, что въезды машин в центр города перекрыты.

В Гомеле же на улице Советской выключили свет, а несогласных с победой действующего президента Александра Лукашенко задерживает милиция.

В то же время в Новополоцке силовики не мешают протестующим выражать свою позицию.

Что предшествовало: В столице Беларуси во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая".

Украинская правда
Темы: Беларусьвиборы


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