В белорусских городах начались столкновения с силовиками
Кроме Минска, ОМОН пытается разогнать протестующих и в других белорусских городах. Сейчас сообщается о Бресте и Гомеле.
Источник: Nexta, Наша Нива
Детали: В Бресте, как видно на видео, милиция применяет силу к митингующим.
В Бресте отбиваются от ОМОНа! pic.twitter.com/FtAkHw5YID— NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020
Отмечается, что въезды машин в центр города перекрыты.
Въезд на машине в центр Бреста перекрыт, везде разворачивают. pic.twitter.com/z1UzGXU6Uf— NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020
В Гомеле же на улице Советской выключили свет, а несогласных с победой действующего президента Александра Лукашенко задерживает милиция.
В то же время в Новополоцке силовики не мешают протестующим выражать свою позицию.
Что предшествовало: В столице Беларуси во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая".