В белорусских городах начались столкновения с силовиками

Кроме Минска, ОМОН пытается разогнать протестующих и в других белорусских городах. Сейчас сообщается о Бресте и Гомеле.

Источник: Nexta, Наша Нива

Детали: В Бресте, как видно на видео, милиция применяет силу к митингующим.

В Бресте отбиваются от ОМОНа! pic.twitter.com/FtAkHw5YID — NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Отмечается, что въезды машин в центр города перекрыты.

Въезд на машине в центр Бреста перекрыт, везде разворачивают. pic.twitter.com/z1UzGXU6Uf — NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020

В Гомеле же на улице Советской выключили свет, а несогласных с победой действующего президента Александра Лукашенко задерживает милиция.

В то же время в Новополоцке силовики не мешают протестующим выражать свою позицию.

Что предшествовало: В столице Беларуси во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая".