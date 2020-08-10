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Буковине угрожает "красная зона": второй день более сотни больных COVID-19

Понедельник, 10 августа 2020, 03:49

9 августа в Черновицкой области обнаружили 108 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, второй день подряд в области фиксируют больше сотни больных.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Такое количество новых случаев подтвердили во время лабораторного исследования 432 образцов.

"Таким образом, всего инфицированных на Буковине от первого установленного случае – 6777 человек", – написал глава ОГА.

Также 9 августа вылечились от коронавируса 46 буковинцев. Всего же недуг в настоящее время побороли 5215 жителей области.

"Если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в "красную зону". Это означает возвращение к жесткому карантину", – предостерег Осачук.

Напомним:

  • В субботу, 8 августа в Украине обнаружили еще 1199 случаев коронавируса, 18 больных умерли.

Украинская правда

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Темы: коронавирусЧерновицкая область
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