На Донбасі 15 день немає втрат та поранень – ООС

9 серпня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню та домовленості Тристоронньої контактної групи.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Ворожі провокації були зафіксовані біля Новозванівки, Мар’їнки та Трудівське. Російські найманці використовували стрілецьку зброю, з якої вели неприцільні постріли. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Проте подавили безпілотник російського виробництва типу "Орлан-10", який літав над перетином лінії розмежування.

"П’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає", – підсумували у штабі.

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням".