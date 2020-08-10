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На Донбасі 15 день немає втрат та поранень – ООС

Понеділок, 10 серпня 2020, 07:35
На Донбасі 15 день немає втрат та поранень – ООС

9 серпня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню та домовленості Тристоронньої контактної групи. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Ворожі провокації були зафіксовані біля Новозванівки, Мар’їнки та Трудівське. Російські найманці використовували стрілецьку зброю, з якої вели неприцільні постріли. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Проте подавили безпілотник російського виробництва типу "Орлан-10", який літав над перетином лінії розмежування. 

"П’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає", – підсумували у штабі. 

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням".

Українська правда
Теми: ООСДонбас
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