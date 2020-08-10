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На Донбассе 15 день нет потерь и ранений – ООС

Понедельник, 10 августа 2020, 07:35
На Донбассе 15 день нет потерь и ранений – ООС

9 августа боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня и договоренности Трехсторонней контактной группы.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Вражеские провокации были зафиксированы у Новозвановки, Марьинки и Трудовского. Российские наемники использовали стрелковое оружие, из которого вели неприцельные выстрелы. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Однако подавили беспилотник российского производства типа "Орлан-10", который летал над пересечением линии разграничения.

"Пятнадцатые сутки подряд, с тех пор как провозглашено режим прекращения огня среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", – подытожили в штабе.

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению".

Украинская правда

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Темы: ООСДонбасс
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