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Степанов навів аргумент, чому нових випадків COVID більше не через тести

Понеділок, 10 серпня 2020, 11:25

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголошує, що паралельно зі збільшенням виявлення хворих на коронавірусну хворобу збільшується кількість госпіталізованих із коронавірусом, тож влада готує лікарні "другої хвилі".

Джерело: брифінг голови МОЗ

Пряма мова Степанова: "У нас зростає кількість людей, які госпіталізуються. В нас уже у Львівській області теж вона перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок. Звичайно, ми почали розгортати лікарні другої хвилі, і ми не можемо ставитися легковажно до COVID-19.

В нас у країні дуже багато експертів, які говорять, що "ви суттєво збільшили кількість тестувань – і у зв’язку з цим зростає кількість людей, у яких підтверджується COVID-19, а в принципі нічого страшного немає". Ні.  

Ми збільшили кількість тестувань з 200 тестувань на день на початку квітня до понад 15 тисяч на день зараз. Ми й далі буде збільшувати кількість тестувань, бо це – реальна картина.

Але окрім виявлення хворих на COVID-19 у нас збільшується кількість людей, які госпіталізуються – людей, яким потрібна медична допомога в умовах стаціонару. І це дуже тривожний сигнал".

Деталі: Голова МОЗ зазначив, що у лікарнях другої хвилі, які вже починають розгортати у деяких регіонах, передбачено 10 237 ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19. Ці лікарні "другої хвилі" мають 851 реанімаційне ліжко та 1 442 апарати штучної вентиляції легень.

За 4 місяці було встановлено додатково 800 апаратів ШВЛ, до ліжок у лікарнях продовжують підводити кисень – місцевій владі доручено збільшувати кількість ліжок із підведеним киснем.

Крім того, Степанов повідомив, що влада збільшує закупівлі з держбюджету засобів індивідуального захисту для лікарень: респіраторів, рукавичок, масок.

За програмою Світового банку Україна закупить 1,2 млн штук нових тест-систем, а також додаткове обладнання у лабораторні центри, в яких робляться тестування.  

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗмедицина


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