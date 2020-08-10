Степанов навів аргумент, чому нових випадків COVID більше не через тести
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголошує, що паралельно зі збільшенням виявлення хворих на коронавірусну хворобу збільшується кількість госпіталізованих із коронавірусом, тож влада готує лікарні "другої хвилі".
Джерело: брифінг голови МОЗ
Пряма мова Степанова: "У нас зростає кількість людей, які госпіталізуються. В нас уже у Львівській області теж вона перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок. Звичайно, ми почали розгортати лікарні другої хвилі, і ми не можемо ставитися легковажно до COVID-19.
В нас у країні дуже багато експертів, які говорять, що "ви суттєво збільшили кількість тестувань – і у зв’язку з цим зростає кількість людей, у яких підтверджується COVID-19, а в принципі нічого страшного немає". Ні.
Ми збільшили кількість тестувань з 200 тестувань на день на початку квітня до понад 15 тисяч на день зараз. Ми й далі буде збільшувати кількість тестувань, бо це – реальна картина.
Але окрім виявлення хворих на COVID-19 у нас збільшується кількість людей, які госпіталізуються – людей, яким потрібна медична допомога в умовах стаціонару. І це дуже тривожний сигнал".
Деталі: Голова МОЗ зазначив, що у лікарнях другої хвилі, які вже починають розгортати у деяких регіонах, передбачено 10 237 ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19. Ці лікарні "другої хвилі" мають 851 реанімаційне ліжко та 1 442 апарати штучної вентиляції легень.
За 4 місяці було встановлено додатково 800 апаратів ШВЛ, до ліжок у лікарнях продовжують підводити кисень – місцевій владі доручено збільшувати кількість ліжок із підведеним киснем.
Крім того, Степанов повідомив, що влада збільшує закупівлі з держбюджету засобів індивідуального захисту для лікарень: респіраторів, рукавичок, масок.
За програмою Світового банку Україна закупить 1,2 млн штук нових тест-систем, а також додаткове обладнання у лабораторні центри, в яких робляться тестування.