Степанов привел аргумент, почему новых случаев COVID больше не из-за тестов

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что параллельно с увеличением выявления больных коронавирусной болезни увеличивается количество госпитализированных с коронавирусом, поэтому власти готовит больницы "второй волны".

Источник: брифинг главы Минздрава

Прямая речь Степанова: "У нас растет количество людей, которые госпитализируются. У нас уже во Львовской области тоже оно перешло порог по 50% заполненности коек. Конечно, мы начали разворачивать больницы второй волны, и мы не можем относиться легкомысленно к COVID-19.

У нас в стране очень много экспертов, которые говорят, что "вы существенно увеличили количество тестирований – и в связи с этим растет количество людей, у которых подтверждается COVID-19, а в принципе ничего страшного нет". Это не так.

Мы увеличили количество тестирований с 200 тестов в день в начале апреля до более 15 тысяч в день сейчас. Мы и дальше будет увеличивать количество тестирований, потому что это – реальная картина.

Но кроме выявления больных COVID-19 у нас увеличивается количество людей, которые госпитализируются – людей, которым нужна медицинская помощь в условиях стационара. И это очень тревожный сигнал".

Детали: Глава Минздрава отметил, что в больницах второй волны, которые уже начинают разворачивать в некоторых регионах, предусмотрено 10 237 коек для госпитализации больных COVID-19. Эти больницы "второй волны" имеют 851 реанимационную койку и 1 442 аппарата искусственной вентиляции легких.

За 4 месяца было установлено дополнительно 800 аппаратов ИВЛ, к койкам в больницах продолжают подводить кислород – местным властям поручено увеличивать количество коек с подведенным кислородом.

Кроме того, Степанов сообщил, что власти увеличивают закупки из госбюджета средств индивидуальной защиты для больниц: респираторов, перчаток, масок.

По программе Всемирного банка Украина закупит 1,2 млн штук новых тест-систем, а также дополнительное оборудование в лабораторные центры, в которых делаются тестирования.