В Авакова не знайшли рапорт про звільнення Татарова

Міністерство внутрішніх справ не надало суду рапорт про звільнення одіозного ексміліціянта Олега Татарова, завдяки чому останній зумів повернути собі посаду.

Джерело: Слідство.Інфо

Деталі: Татарова звільнили з посади заступника начальника Головного слідчого управління МВС невдовзі після Майдану — 4 квітня 2014 року наказом міністра Авакова. Підставою для звільнення начебто став рапорт самого Татарова від 29 березня.

Утім, судячи з судових ухвал, восени 2015 року ексміліціянт звернувся із позовом до Окружного адмінсуду Києва, в якому вимагав скасувати наказ про його звільнення. У грудні 2016-го ОАСК задовольнив позов Татарова. В суді останній зазначав, що ніякого рапорту про звільнення не подавав.

Під час розгляду цієї справи ОАСК ухвалою спробував витребувати в Міністерства внутрішніх справ документи, які стали підставою для звільнення Татарова з посади — зокрема, згаданий рапорт. Утім, як зауважують в суді, вимог цієї ухвали МВС не виконало.

"МВС України не виконано покладений зазначеними нормами обов’язок щодо доведення обґрунтованості оскаржуваного наказу", — ідеться в ухвалі ОАСКу.

Апеляційний суд, який згодом розглядав справу за скаргою МВС, залишив рішення ОАСКу в силі. Судді Київського апеляційного адмінсуду також зауважили, що міністерство не надало їм жодних доказів.

Останнє рішення в цій справі — постанову Касаційного адміністративного суду — було винесено зовсім недавно, 9 липня 2020 року. У ньому суд визнав обґрунтованими рішення судів попередніх інстанцій.

Нагадаємо: 5 серпня Зеленський призначив Татарова заступником глави Офісу президента, який відповідатиме "за правоохоронний напрям".

Татаров обіймав посаду у системі МВС під керівництвом Віталія Захарченка в уряді Миколи Азарова.

Коли в МВС почалася люстрація, то одним з перших звільнили саме Татарова, який курирував кримінальні провадження стосовно Чорновол, Автомайдану та активістів.

Після Революції Гідності та люстрації став адвокатом.

У 2016 році він був захисником нардепа Вадима Новинського (на той час "Опозиційний блок").