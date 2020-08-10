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У Авакова не нашли рапорт об увольнении Татарова

Понедельник, 10 августа 2020, 14:35
У Авакова не нашли рапорт об увольнении Татарова

Министерство внутренних дел не предоставило суду рапорт об увольнении одиозного экс-милиционера Олега Татарова, благодаря чему последний сумел вернуть себе должность.

Источник: Слідство.Інфо

Детали: Татарова уволили с должности заместителя начальника Главного следственного управления МВД вскоре после Майдана — 4 апреля 2014 года приказом министра Авакова. Основанием для увольнения якобы стал рапорт самого Татарова от 29 марта.

Впрочем, судя по судебным постановлениям, осенью 2015 года экс-милиционер обратился с иском в Окружной админсуд Киева, в котором требовал отменить приказ о его увольнении. В декабре 2016-го ОАСК удовлетворил иск Татарова. В суде последний подчеркивал, что никакого рапорта об увольнении не подавал.

Во время рассмотрения этого дела ОАСК определением попытался вытребовать у Министерства внутренних дел документы, которые стали основанием для увольнения Татарова с должности — в частности, упомянутый рапорт. Впрочем, как отмечают в суде, требований этого постановления МВД не выполнило.

"МВД Украины не выполнена возложенная указанными нормами обязанность по доказыванию обоснованности обжалуемого приказа", — говорится в постановлении ОАСК.

Апелляционный суд, который впоследствии рассматривал дело по жалобе МВД, оставил решение ОАСК в силе. Судьи Киевского апелляционного админсуда также отметили, что министерство не предоставило им никаких доказательств.

Последнее решение в этом деле — постановление Кассационного административного суда — было вынесено совсем недавно, 9 июля 2020 года. В нем суд признал обоснованными решения судов предыдущих инстанций.

Напомним: 5 августа Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента, который будет отвечать "за правоохранительное направление".

Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова.

Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых освободили именно Татарова, который курировал уголовные производства относительно Черновол, Автомайдана и активистов.

После Революции Достоинства и люстрации стал адвокатом.

В 2016 году он был защитником нардепа Вадима Новинского (в то время "Оппозиционный блок").

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Темы: АваковувольнениеМВДлюстрация
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