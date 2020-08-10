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Уряд планує тестувати на COVID-19 по категоріях

Понеділок, 10 серпня 2020, 14:45

Уряд планує до 15 вересня збільшити кількість щоденних ПЛР-тестувань до 30 тисяч та запровадити категорії осіб для тестування, аби детальніше розуміти, де хвороба поширюється швидше.

Джерело: підсумки засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пресслужба Кабміну

Дослівно: "До 15 вересня 2020 року кількість щоденних ПЛР-тестувань має збільшитися до 30 тисяч. Також має бути запроваджена категоризація осіб, що тестуються.Нам потрібно обов’язково окремо маркувати тести представників Нацполіції, лікарів, учителів та деяких інших категорій працівників. Так ми зможемо отримати більш детальну статистику та розуміння, в яких категоріях хвороба поширюється швидше".

Деталі: Ще одним завданням уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав створення системи відслідковування контактних осіб шляхом опитування.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що на самоізоляції перебуває понад 28 тисяч активних хворих на COVID-19 та майже 100 тисяч контактних осіб.

Пряма мова Степанова: "В середньому, на кожен випадок ми маємо по 4-5 контактних осіб. Важливо, щоб усі без винятку люди, які є контактними, перебували на самоізоляції згідно з встановленими правилами через використання додатку "Дій вдома".

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Нагадаємо: 

  • За добу 9 серпня в Україні підтверджено 1 008 нових випадків захворювання на COVID-19, при цьому 25 хворих померли, одужали 387 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019Шмигаль


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