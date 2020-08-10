Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд планує тестувати на COVID-19 по категоріях

Понеділок, 10 серпня 2020, 14:45
Уряд планує тестувати на COVID-19 по категоріях

Уряд планує до 15 вересня збільшити кількість щоденних ПЛР-тестувань до 30 тисяч та запровадити категорії осіб для тестування, аби детальніше розуміти, де хвороба поширюється швидше.

Джерело: підсумки засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пресслужба Кабміну

Дослівно: "До 15 вересня 2020 року кількість щоденних ПЛР-тестувань має збільшитися до 30 тисяч. Також має бути запроваджена категоризація осіб, що тестуються.Нам потрібно обов’язково окремо маркувати тести представників Нацполіції, лікарів, учителів та деяких інших категорій працівників. Так ми зможемо отримати більш детальну статистику та розуміння, в яких категоріях хвороба поширюється швидше".

Деталі: Ще одним завданням уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав створення системи відслідковування контактних осіб шляхом опитування.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що на самоізоляції перебуває понад 28 тисяч активних хворих на COVID-19 та майже 100 тисяч контактних осіб.

Пряма мова Степанова: "В середньому, на кожен випадок ми маємо по 4-5 контактних осіб. Важливо, щоб усі без винятку люди, які є контактними, перебували на самоізоляції згідно з встановленими правилами через використання додатку "Дій вдома".

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: 

  • За добу 9 серпня в Україні підтверджено 1 008 нових випадків захворювання на COVID-19, при цьому 25 хворих померли, одужали 387 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019Шмигаль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: