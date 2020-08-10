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Правительство планирует тестировать на COVID-19 по категориям

Понедельник, 10 августа 2020, 14:45
Правительство планирует тестировать на COVID-19 по категориям

Правительство планирует до 15 сентября увеличить количество ежедневных ПЦР-тестирований до 30 тисяч и ввести категории лиц для тестирования, чтобы подробнее понимать, где болезнь распространяется быстрее.

Источник: итоги заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пресс-служба Кабмина

Дословно: "До 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 000. Также должна быть введена категоризация тестируемых. Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее".

Детали: Еще одной задачей правительства премьер-министр Денис Шмыгаль назвал создание системы отслеживания контактных лиц путем опроса.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на самоизоляции сейчас находится более 28 тысяч активных больных COVID-19 и почти 100 тысяч контактных лиц.

Прямая речь Степанова: "В среднем, на каждый случай мы имеем по 4-5 контактных лиц. Важно, чтобы все без исключения люди, которые являются контактными, находились на самоизоляции согласно установленным правилам через использование приложения "Действуй дома".

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Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Шмыгаль
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