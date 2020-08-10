Біля затонулого танкера в Одесі почали розчищати дно

Біля затонулого на одеському пляжі бункерувальника "Delfi" почались підготовчі роботи – плавучий підйомний кран "Атлас-4" розбирав кам’яну гряду біля корпусу судна.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на засновника й директора компанії "RISOIL S.A." Шоту Хаджишвілі, який виступає консультантом з підготовчих робіт і надає технічну допомогу

Пряма мова: "Саме через ці камені та низьку осадку "Delfi" пошкодив свій корпус. Плавкран займається розчисткою дна моря, щоб технічні судна могли спокійно підходити до борта.

Кран належить компанії "Трансшип". Також буде брати участь кран Чорноморського порту "Богатир" на 300 тонн, щоб розгорнути судно і поставити його на рівний кіль. Можливо буде використовуватися кран Херсонського порту на 150 тонн".

Деталі: Каміння не дає буксирам та іншим кранам підійти ближче до затонулого біля пляжу "Дельфін" бункерувальника та витягти його.

За словами Хаджишвілі, якщо вдасться розчистити дно від каміння, можна буде запобігти розпилу корпусу судна.

За попереднім планом робіт, спочатку проведуть відкачку нафтовмісних вод, потім дегазацію танків судна, потім спробують поставити судно на кіль і заварити пробоїни, а потім, можливо, його відбуксують до порту.

Хаджишвілі зазначив, що наразі компанії працюють за власні кошти, щоб допомогти місту Одеса.

Зокрема "RISOIL S.A." за необхідності забезпечить плавкран з Херсона і судно із додатковими бонами.

Проєкт розроблявся за участі Одеського інженерного бюро, спеціалісти якого займалися і суднобудівництвом, і суднопідйомом.

В Адміністрації морських портів України поки не коментували підготовчі роботи з розчищення дна.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій на нараді у президента повідомив, що вже знайдено кран для підняття "Делфі" – і 10 серпня буде підписано договір на безкоштовний підйом танкера. Він пообіцяв, що роботи з підйому судна значно інтенсифікуються.

Цьому передувало: 23 липня АМПУ оголосила тендер майже на 25 мільйонів гривень за евакуацію судна з пляжу за пришвидшеною процедурою, оскільки комісія ДСНС визнала аварію судна надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

Раніше компанії Smart Marine Concept, яку винайняв судновласник, заборонили продовжувати роботи з евакуації судна. Вони працювали над цим з травня, просили часу до 8 серпня, але після 20 липня капітан одеського порту не став продовжувати їм дозвіл на роботи.

У Smart Marine Concept рвалися та розпліталися канати, якими вони намагались підняти судно.

Як повідомляли у компанії, перші троси їм надала буксирна компанія, що безкоштовно допомагала з евакуацією, а другий комплект вони замовляли у виробника за спецзамовленням, але вироби не витримали задекларованого буксирного зусилля – залишки тросів відправили на експертизу.

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