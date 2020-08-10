Возле затонувшего танкера в Одессе начали расчищать дно

У затонувшего на одесском пляже бункеровщика "Delfi" начались подготовительные работы –плавучий подъемный кран "Атлас-4" разбирал каменный гряду у корпуса судна.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на основателя и директора компании "RISOIL S.A." Шоту Хаджишвили, который выступает консультантом по подготовительным работам и оказывает техническую помощь

Прямая речь: "Именно из-за этих камней и низкой осадки "Delfi" повредил свой корпус. Плавкран занимается расчисткой дна моря, чтобы технические суда могли спокойно подходить к борту.

Кран принадлежит компании "Трансшип". Также будет участвовать кран Черноморского порта "Богатырь" на 300 тонн, чтобы развернуть судно и поставить его на ровный киль. Возможно будет использоваться кран Херсонского порта на 150 тонн".

Детали: Камни не дают буксирам и другим кранам подойти ближе к затонувшему возле пляжа "Дельфин" бункеровщику и извлечь его.

По словам Хаджишвили, если удастся расчистить дно от камней, можно будет предотвратить распил корпуса судна.

По первоначальному плану работ, сначала проведут откачку нефтесодержащих вод, затем дегазацию танков судна, затем попытаются поставить судно на киль и заварить пробоины, а затем, возможно, его отбуксируют в порт.

Хаджишвили отметил, что сейчас компании работают за собственные средства, чтобы помочь городу Одесса.

В частности "RISOIL S.A." при необходимости обеспечит плавкран из Херсона и судно с дополнительными бонами.

Проект разрабатывался при участии Одесского инженерного бюро, специалисты которого занимались и судостроением, и судноподъемом.

В Администрации морских портов Украины пока не комментировали подготовительные работы по расчистке дна.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на совещании у президента сообщил, что уже найден кран для поднятия "Делфи" – и 10 августа будет подписан договор на бесплатный подъем танкера. Он пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются.

Этому предшествовало: 23 июля АМПУ объявила тендер почти на 25 миллионов гривен за эвакуацию судна с пляжа по ускоренной процедуре, поскольку комиссия ГСЧС признала аварию судна чрезвычайной ситуацией местного уровня.

Ранее компании Smart Marine Concept, которую нанял судовладелец, запретили продолжать работы по эвакуации судна. Они работали над этим с мая, просили времени до 8 августа, но после 20 июля капитан одесского порта не стал продолжать им разрешение на работы.

У Smart Marine Concept рвались и расплетались канаты, которыми они пытались поднять судно.

Как сообщали в компании, первые тросы им предоставила буксирная компания, которая бесплатно помогала с эвакуацией, а второй комплект они заказывали у производителя по спецзаказу, но изделия не выдержали задекларированного буксирного усилия – остатки тросов отправили на экспертизу.

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