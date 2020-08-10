Росіяни повідомляють, що провели прісну воду в Сімферополь

Російські військові розповіли, що на прохання так званої "влади" окупованого Криму провели за місяць трубопровід між Тайганським і Сімферопольським водосховищами, щоб перекидати прісну воду для окупованої Росією кримської столиці.

Джерело: заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков, якого цитує російський "Интерфакс"

Пряма мова Булгакова: "З 10 липня по 9 серпня силами трубопровідних батальйонів Південного, Західного та Східного військових округів проведено розгортання магістрального водопроводу від Тайганського до Сімферопольського водосховища ... Пусконалагоджувальні роботи завершені, подача води організована".

Деталі: Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов на початку липня звернувся до міністра оборони РФ Сергію Шойгу за допомогою в прокладанні трубопроводу до Сімферопольського водосховища.

Військові повідомляють, що проклали 15 ліній трубопроводу загальною протяжністю понад 900 км. У Сімферопольське водосховище, за їхніми словами, буде перекидатися до 50 тис. Кубометрів води на добу.

До виконання завдання були залучені близько 800 військовослужбовців і близько 200 одиниць інженерної техніки.

Нагадаємо: В окупованому Криму слідом за верхів'ями висохла серединна частина Білогірського водосховища, а сусіднє Тайганське водосховище могло пересохнути вже восени.

Україна неодноразово заявляла, що постачання води до захопленого Росією Криму Північно-Кримським каналом можливе тільки після деокупації півострова.