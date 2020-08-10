Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни повідомляють, що провели прісну воду в Сімферополь

Понеділок, 10 серпня 2020, 18:45
Росіяни повідомляють, що провели прісну воду в Сімферополь

Російські військові розповіли, що на прохання так званої "влади" окупованого Криму провели за місяць трубопровід між Тайганським і Сімферопольським водосховищами, щоб перекидати прісну воду для окупованої Росією кримської столиці.

Джерело: заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков, якого цитує російський "Интерфакс"

Пряма мова Булгакова: "З 10 липня по 9 серпня силами трубопровідних батальйонів Південного, Західного та Східного військових округів проведено розгортання магістрального водопроводу від Тайганського до Сімферопольського водосховища ... Пусконалагоджувальні роботи завершені, подача води організована".

Деталі: Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов на початку липня звернувся до міністра оборони РФ Сергію Шойгу за допомогою в прокладанні трубопроводу до Сімферопольського водосховища.

Військові повідомляють, що проклали 15 ліній трубопроводу загальною протяжністю понад 900 км. У Сімферопольське водосховище, за їхніми словами, буде перекидатися до 50 тис. Кубометрів води на добу.

До виконання завдання були залучені близько 800 військовослужбовців і близько 200 одиниць інженерної техніки.

Нагадаємо: В окупованому Криму слідом за верхів'ями висохла серединна частина Білогірського водосховища, а сусіднє Тайганське водосховище могло пересохнути вже восени.

Україна неодноразово заявляла, що постачання води до захопленого Росією Криму Північно-Кримським каналом можливе тільки після деокупації півострова.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: