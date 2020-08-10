Россияне сообщают, что провели пресную воду в Симферополь

Российские военные рассказали, что по просьбе так называемых "властей" оккупированного Крыма провели за месяц трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду для оккупированной Россией крымской столицы.

Источник: замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь Булгакова: "С 10 июля по 9 августа силами трубопроводных батальонов Южного, Западного и Восточного военных округов проведено развертывание магистрального водопровода от Тайганского до Симферопольского водохранилища... Пусконаладочные работы завершены, подача воды организована".

Детали: Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов в начале июля обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу за помощью в прокладке трубопровода до Симферопольского водохранилища.

Военные сообщают, что проложили 15 линий трубопровода общей протяженностью более 900 км. В Симферопольское водохранилище, по их словам, будет перебрасываться до 50 тыс. кубометров воды в сутки.

К выполнению задачи были привлечены порядка 800 военнослужащих и около 200 единиц инженерной техники.

Напомним: В оккупированном Крыму вслед за верховьями высохла срединная часть Белогорского водохранилища, а соседнее Тайганское водохранилище могло пересохнуть уже осенью.

Украина неоднократно заявляла, что поставки воды в захваченный Россией Крым по Северо-Крымскому каналу возможно только после деоккупации полуострова.