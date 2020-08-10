Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Затримання біля посольства Білорусі в Києві: склали 5 протоколів

Понеділок, 10 серпня 2020, 23:19
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

За порушення правопорядку біля посольства Республіки Білорусь у Києві на п‘ятьох осіб складено адміністративні протоколи.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Правоохоронці зазначають, що під час акції біля посольства Республіки Білорусь на вулиці Коцюбинського група чоловіків "порушували правопорядок". На вимогу працівників поліції припинити дії вони не реагували та "продовжували агресивно поводитись".

Як саме порушували порядок чоловіки – не повідомляється.

Адмінпротоколи склали за статтями "дрібне хуліганство" та "злісна непокора". Поліція заявляє, що їм загрожує штраф від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Передісторія: Під час штовханини на акції під посольством Білорусі в Києві затримали колишнього політв’язня, кримчанина Олександра Кольченка і ще кількох учасників.

Як повідомляли правоохоронці, перші двоє затриманих намагалися жбурляти яйця в бік будівлі посольства.

Українська правда
Теми: КиївБілорусьполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 10 серпня: протести в Білорусі, Кравчук про Донбас

фото, відеоУ Мінську знову постріли та вибухи: поранили журналістку

Злочевського оголосили у розшук

В Ірані заявили, що не платитимуть МАУ компенсацію за збитий літак

ЦВК Білорусі оновила результати виборів

В уряді готуються до 2 тисяч випадків COVID і 50 смертей щодня

Усі новини...
Київ
У Києві під посольством Білорусі затримали людей
Bolt відповів Кличку: Усе, що прямо не заборонено законодавством, дозволено
У Києві після вихідних значно знизилась кількість хворих на COVID-19
Останні новини
23:47
США та ООН просять Лукашенка не застосовувати насильство до демонстрантів
23:19
Затримання біля посольства Білорусі в Києві: склали 5 протоколів
22:52
Буковину накриває друга хвиля COVID-19
22:39
Україна, Литва та Польща звернулися до Лукашенка через протести
22:13
Новини 10 серпня: протести в Білорусі, Кравчук про Донбас
22:02
На COVID-19 захворів гравець клубу "Зоря Луганськ"
21:43
фотоСправа Шеремета: під Офісом генпрокурора проводять акцію
21:20
фото, відеоУ Мінську знову постріли та вибухи: поранили журналістку
21:00
Новини 10 серпня: Ярославський проти "антимонопольників", зниження ставок за депозитами
20:49
У центрі Мінська знову закрили метро, стягнено спецтехніку й міліцію
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!