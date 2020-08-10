Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затримання біля посольства Білорусі в Києві: склали 5 протоколів

Понеділок, 10 серпня 2020, 23:19
Затримання біля посольства Білорусі в Києві: склали 5 протоколів
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

За порушення правопорядку біля посольства Республіки Білорусь у Києві на п‘ятьох осіб складено адміністративні протоколи.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Правоохоронці зазначають, що під час акції біля посольства Республіки Білорусь на вулиці Коцюбинського група чоловіків "порушували правопорядок". На вимогу працівників поліції припинити дії вони не реагували та "продовжували агресивно поводитись".

Як саме порушували порядок чоловіки – не повідомляється.

Адмінпротоколи склали за статтями "дрібне хуліганство" та "злісна непокора". Поліція заявляє, що їм загрожує штраф від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Передісторія: Під час штовханини на акції під посольством Білорусі в Києві затримали колишнього політв’язня, кримчанина Олександра Кольченка і ще кількох учасників.

Як повідомляли правоохоронці, перші двоє затриманих намагалися жбурляти яйця в бік будівлі посольства.

Українська правда
Теми: КиївБілорусьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київ
На підступах до Києва ППО знищила усі ворожі "Шахеди" – КМВА
У столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА, на Київщині працювала ППО
Церковники МП поставили у лаврі скриньку для збору на заставу митрополита Павла
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: