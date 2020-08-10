Затримання біля посольства Білорусі в Києві: склали 5 протоколів

За порушення правопорядку біля посольства Республіки Білорусь у Києві на п‘ятьох осіб складено адміністративні протоколи.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Правоохоронці зазначають, що під час акції біля посольства Республіки Білорусь на вулиці Коцюбинського група чоловіків "порушували правопорядок". На вимогу працівників поліції припинити дії вони не реагували та "продовжували агресивно поводитись".

Як саме порушували порядок чоловіки – не повідомляється.

Адмінпротоколи склали за статтями "дрібне хуліганство" та "злісна непокора". Поліція заявляє, що їм загрожує штраф від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Передісторія: Під час штовханини на акції під посольством Білорусі в Києві затримали колишнього політв’язня, кримчанина Олександра Кольченка і ще кількох учасників.

Як повідомляли правоохоронці, перші двоє затриманих намагалися жбурляти яйця в бік будівлі посольства.