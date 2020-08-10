У Києві під посольством Білорусі затримали людей
Під час штовханини на акції під посольством Білорусі в Києві затримали колишнього політв’язня, кримчанина Олександра Кольченка і ще кількох учасників.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: За попередніми даними, загалом затримали шістьох людей. Як повідомили правоохоронці, перші двоє затриманих намагалися жбурляти яйця в бік будівлі посольства.
Кольченка затримали після того, як до провулку, де перебували попередні затримані, намагалася проїхати автівка патрульних. Зчинилася сутичка, було пошкоджено авто поліції.
Під стінами посольства Білорусі в Україні 10 серпня кілька десятків людей вийшли на знак протесту проти результатів виборів у Білорусі та затримання активістів у цій країні.
Наразі під посольством перебуває кілька десятків людей. Серед присутніх є громадяни Білорусі.
За попередніми даними, на акції під посольством Білорусі в Києві затримали вже 6 людей, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020
Ось як відбулось одне з затримань pic.twitter.com/4CCBVa43JQ
⚡️У посольства Беларуси в Киеве потасовка между полицией и анархистами. Один из левых активистов попытался бросить яйцо в посольство, его задержала полиция. За него вступились остальные, несколько человек задержали, в том числе — бывшего политзаключенного Александра Кольченко. pic.twitter.com/5aCmIZjP2E— Ґрати (@Graty_me) August 10, 2020
Що було раніше: Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.
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Нагадаємо:
- За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
- Опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
- Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі.
- Наразі у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів.