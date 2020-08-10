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У Києві під посольством Білорусі затримали людей

Понеділок, 10 серпня 2020, 19:24
У Києві під посольством Білорусі затримали людей
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Під час штовханини на акції під посольством Білорусі в Києві затримали колишнього політв’язня, кримчанина Олександра Кольченка і ще кількох учасників.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: За попередніми даними, загалом затримали шістьох людей. Як повідомили правоохоронці, перші двоє затриманих намагалися жбурляти яйця в бік будівлі посольства.

Кольченка затримали після того, як до провулку, де перебували попередні затримані, намагалася проїхати автівка патрульних. Зчинилася сутичка, було пошкоджено авто поліції.

Під стінами посольства Білорусі в Україні 10 серпня кілька десятків людей вийшли на знак протесту проти результатів виборів у Білорусі та затримання активістів у цій країні.

Наразі під посольством перебуває кілька десятків людей. Серед присутніх є громадяни Білорусі.

Що було раніше: Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: 

  • За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
  • Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі.
  • Наразі у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївБілорусьполіціяполітв'язні
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