У Києві під посольством Білорусі затримали людей

Під час штовханини на акції під посольством Білорусі в Києві затримали колишнього політв’язня, кримчанина Олександра Кольченка і ще кількох учасників.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: За попередніми даними, загалом затримали шістьох людей. Як повідомили правоохоронці, перші двоє затриманих намагалися жбурляти яйця в бік будівлі посольства.

Кольченка затримали після того, як до провулку, де перебували попередні затримані, намагалася проїхати автівка патрульних. Зчинилася сутичка, було пошкоджено авто поліції.

Під стінами посольства Білорусі в Україні 10 серпня кілька десятків людей вийшли на знак протесту проти результатів виборів у Білорусі та затримання активістів у цій країні.

Наразі під посольством перебуває кілька десятків людей. Серед присутніх є громадяни Білорусі.

За попередніми даними, на акції під посольством Білорусі в Києві затримали вже 6 людей, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Ось як відбулось одне з затримань pic.twitter.com/4CCBVa43JQ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020

⚡️У посольства Беларуси в Киеве потасовка между полицией и анархистами. Один из левых активистов попытался бросить яйцо в посольство, его задержала полиция. За него вступились остальные, несколько человек задержали, в том числе — бывшего политзаключенного Александра Кольченко. pic.twitter.com/5aCmIZjP2E — Ґрати (@Graty_me) August 10, 2020

Що було раніше: Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

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