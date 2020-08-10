Задержания возле посольства Беларуси в Киеве: составили 5 протоколов

За нарушение правопорядка у посольства Республики Беларусь в Киеве на пять человек составлены административные протоколы.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Правоохранители отмечают, что во время акции у посольства Республики Беларусь на улице Коцюбинского группа мужчин "нарушали правопорядок". По требованию сотрудников полиции прекратить действия они не реагировали и "продолжали агрессивно вести себя".

Как нарушали порядок мужчины - не сообщается.

Админпротоколы составили по статьям "мелкое хулиганство" и "злостное неповиновение". Полиция заявляет, что им грозит штраф от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Предыстория: Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко и еще нескольких участников.

Как сообщали правоохранители, первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону здания посольства.