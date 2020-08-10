Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Задержания возле посольства Беларуси в Киеве: составили 5 протоколов

Понедельник, 10 августа 2020, 23:19
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

За нарушение правопорядка у посольства Республики Беларусь в Киеве на пять человек составлены административные протоколы.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Правоохранители отмечают, что во время акции у посольства Республики Беларусь на улице Коцюбинского группа мужчин "нарушали правопорядок". По требованию сотрудников полиции прекратить действия они не реагировали и "продолжали агрессивно вести себя".

Как нарушали порядок мужчины - не сообщается.

Админпротоколы составили по статьям "мелкое хулиганство" и "злостное неповиновение". Полиция заявляет, что им грозит штраф от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Предыстория: Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко и еще нескольких участников.

Как сообщали правоохранители, первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону здания посольства.

Украинская правда
Темы: КиевБеларусьполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 10 августа: протесты в Беларуси, Кравчук о Донбассе

фото, видеоВ Минске снова выстрелы и взрывы: ранили журналистку

Злочевского объявили в розыск

В Иране заявили, что не будут платить МАУ компенсацию за сбитый самолет

ЦИК Беларуси обновил результаты выборов

В правительстве готовятся к 2 тысячам случаев COVID и 50 смертям ежедневно

Все новости...
Киев
В Киеве под посольством Беларуси задержали людей
Bolt ответил Кличко: все, что прямо не запрещено законодательством, разрешено
В Киеве после выходных значительно снизилось количество больных COVID-19
Последние новости
23:47
США и ООН просят Лукашенко не применять насилие к демонстрантам
23:19
Задержания возле посольства Беларуси в Киеве: составили 5 протоколов
22:52
Буковину накрывает вторая волна COVID-19
22:39
Украина, Литва и Польша обратились к Лукашенко из-за протестов
22:13
Новости 10 августа: протесты в Беларуси, Кравчук о Донбассе
22:02
На COVID-19 заболел игрок клуба "Заря Луганск"
21:43
фотоДело Шеремета: под Офисом генпрокурора проводят акцию
21:20
фото, видеоВ Минске снова выстрелы и взрывы: ранили журналистку
21:00
Новости 10 августа: Ярославский против "антимонопольщиков", снижение ставок по депозитам
20:49
В центре Минска снова закрыли метро, стянутая спецтехника и милиция
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!