Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержания возле посольства Беларуси в Киеве: составили 5 протоколов

Понедельник, 10 августа 2020, 23:19
Задержания возле посольства Беларуси в Киеве: составили 5 протоколов
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

За нарушение правопорядка у посольства Республики Беларусь в Киеве на пять человек составлены административные протоколы.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Правоохранители отмечают, что во время акции у посольства Республики Беларусь на улице Коцюбинского группа мужчин "нарушали правопорядок". По требованию сотрудников полиции прекратить действия они не реагировали и "продолжали агрессивно вести себя".

Как нарушали порядок мужчины - не сообщается.

Админпротоколы составили по статьям "мелкое хулиганство" и "злостное неповиновение". Полиция заявляет, что им грозит штраф от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Предыстория: Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко и еще нескольких участников.

Как сообщали правоохранители, первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону здания посольства.

Украинская правда
Темы: КиевБеларусьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Киев
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: