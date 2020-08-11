Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пандемія: вилікувались більше 13 мільйонів хворих

Вівторок, 11 серпня 2020, 06:40
Пандемія: вилікувались більше 13 мільйонів хворих

За час пандемії коронавірусу із зареєстрованих 20 мільйонів хворих, вилікувались вже більше 13 мільйонів. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За останніми даними, загалом було зареєстровано 20 млн 249 тисяч випадків захворювання, із них летальних – 738 тисяч. 

Лідером як за числом хворих, так і за кількістю одужань залишаються США: 2,7 млн вилікувались. У Бразилії побороли коронавірус 2,1 млн, в Індії – 1,5 млн, у Росії – 696 тисяч, у Південній Африці – 417 тисяч, у Чилі – 347 тисяч. 

 
Знімок екрану: Worldometers

За останню добу нарахували 211 тисяч випадків нових заражень. З них 53 тисячі підтвердили в Індії, майже 50 тисяч – в США, майже 22 тисячі – у Бразилії.

За цей час померли 4354 осіб, у яких діагностували COVID-19.

Нагадаємо:

  • За добу 9 серпня в Україні підтверджено 1 008 нових випадків захворювання на COVID-19, при цьому 25 хворих померли, одужали 387 осіб.
  • Загалом за час пандемії померли 1 922 пацієнтів, одужали 44 359 осіб. Таким чином, зараз у країні хворіють на коронавірус 35 676 осіб. 

Українська правда
Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: