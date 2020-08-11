Пандемія: вилікувались більше 13 мільйонів хворих
Вівторок, 11 серпня 2020, 06:40
За час пандемії коронавірусу із зареєстрованих 20 мільйонів хворих, вилікувались вже більше 13 мільйонів.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: За останніми даними, загалом було зареєстровано 20 млн 249 тисяч випадків захворювання, із них летальних – 738 тисяч.
Лідером як за числом хворих, так і за кількістю одужань залишаються США: 2,7 млн вилікувались. У Бразилії побороли коронавірус 2,1 млн, в Індії – 1,5 млн, у Росії – 696 тисяч, у Південній Африці – 417 тисяч, у Чилі – 347 тисяч.
За останню добу нарахували 211 тисяч випадків нових заражень. З них 53 тисячі підтвердили в Індії, майже 50 тисяч – в США, майже 22 тисячі – у Бразилії.
За цей час померли 4354 осіб, у яких діагностували COVID-19.
Нагадаємо:
- За добу 9 серпня в Україні підтверджено 1 008 нових випадків захворювання на COVID-19, при цьому 25 хворих померли, одужали 387 осіб.
- Загалом за час пандемії померли 1 922 пацієнтів, одужали 44 359 осіб. Таким чином, зараз у країні хворіють на коронавірус 35 676 осіб.
Українська правда