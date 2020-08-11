Пандемия: вылечились больше 13 млн больных
Вторник, 11 августа 2020, 06:40
За время пандемии коронавируса из зарегистрированных 20 миллионов больных, вылечились уже более 13 миллионов.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: По последним данным, всего было зарегистрировано 20 млн 249 тысяч случаев заболевания, из них летальных – 738 тысяч.
Лидером как по числу больных, так и по количеству выздоровлений остаются США: 2,7 млн вылечились. В Бразилии победили коронавирус 2,1 млн, в Индии – 1,5 млн, в России – 696 тысяч, в Южной Африке – 417 тысяч, в Чили – 347 тысяч.
За последние сутки насчитали 211 тысяч случаев новых заражений. Из них 53 тысячи подтвердили в Индии, почти 50 тысяч – в США, почти 22 тысячи – в Бразилии.
За это время умерли 4354 человек, у которых диагностировали COVID-19.
Напомним:
- За сутки 9 августа в Украине подтверждено 1008 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 25 больных умерли, выздоровели 387 человек.
- Всего за время пандемии умерли 1 922 пациентов, выздоровели 44 359 человек. Таким образом, сейчас в стране болеют коронавирусом 35 676 человек.
Украинская правда