Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість хворих на COVID у лікарнях зросла на 1,6 тисячі за місяць

Вівторок, 11 серпня 2020, 09:41
Кількість хворих на COVID у лікарнях зросла на 1,6 тисячі за місяць

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що за останній місяць в Україні стало на 1 636 госпіталізованих із коронавірусною хворобою COVID-19 більше.

Джерело: брифінг у МОЗ

Пряма мова Степанова: "Сьогодні на ранок у стаціонарних відділеннях, тобто госпіталізовано, 5 549 осіб. Якщо взяти цифру, яка була місяць тому, 11 липня, – і 3 913 осіб. Ви бачите, як за цей час зросла кількість людей, які перебувають у лікарнях і лікуються від COVID-19. І ця кількість збільшуються кожного дня.  

Третій день поспіль лікарні Львівської області заповнені більше, ніж на 50%. Ми почали розгортати "другу хвилю" лікарень.

У лікарнях "другої хвилі" передбачено близько 10 тисяч ліжок. Але скільки б ми не передбачили, є певна межа. Тому в нас це викликає занепокоєння. Тому ми кажемо про напружену ситуацію з розвитком CPVOD-19".

Деталі: За останню добу, тобто 10 серпня, в лікарні поклали 266 людей, хворих на коронавірус. Рекорд щодо кількості госпіталізованих за добу був минулого тижня: 4 серпня 293 хворих із коронавірусом поклали в лікарні.

Степанов повідомив, що вже збільшили кількість ліжок, які забезпечені з централізованим киснем, на 2,5 тисячі – і продовжують нарощувати їх кількість. Головам місцевих державних адміністрації доручено збільшити кількість ліжок із підведеним киснем.

Також закуповують апарати ШВЛ.

Голова МОЗ повідомив, що відновили систему епіднагляду і зараз активно навчають епідеміологів, готують медичну систему до боротьби з епідемією.

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗмедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
Усі новини...
Реклама: