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Кількість хворих на COVID у лікарнях зросла на 1,6 тисячі за місяць

Вівторок, 11 серпня 2020, 09:41

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що за останній місяць в Україні стало на 1 636 госпіталізованих із коронавірусною хворобою COVID-19 більше.

Джерело: брифінг у МОЗ

Пряма мова Степанова: "Сьогодні на ранок у стаціонарних відділеннях, тобто госпіталізовано, 5 549 осіб. Якщо взяти цифру, яка була місяць тому, 11 липня, – і 3 913 осіб. Ви бачите, як за цей час зросла кількість людей, які перебувають у лікарнях і лікуються від COVID-19. І ця кількість збільшуються кожного дня.  

Третій день поспіль лікарні Львівської області заповнені більше, ніж на 50%. Ми почали розгортати "другу хвилю" лікарень.

У лікарнях "другої хвилі" передбачено близько 10 тисяч ліжок. Але скільки б ми не передбачили, є певна межа. Тому в нас це викликає занепокоєння. Тому ми кажемо про напружену ситуацію з розвитком CPVOD-19".

Деталі: За останню добу, тобто 10 серпня, в лікарні поклали 266 людей, хворих на коронавірус. Рекорд щодо кількості госпіталізованих за добу був минулого тижня: 4 серпня 293 хворих із коронавірусом поклали в лікарні.

Степанов повідомив, що вже збільшили кількість ліжок, які забезпечені з централізованим киснем, на 2,5 тисячі – і пРодовжують нарощувати їх кількість. Головам місцевих державних адміністрації доручено збільшити кількість ліжок із підведеним киснем.

Також закуповують апарати ШВЛ.

Голова МОЗ повідомив, що зараз активно навчають епідеміологів і готують медичну систему до боротьби з епідемією.

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗмедицина


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