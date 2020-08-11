Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Количество больных COVID в больницах выросло на 1,6 тысячи за месяц

Вторник, 11 августа 2020, 09:41

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что за последний месяц в Украине стало на 1 636 госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19 больше.

Источник: брифинг в Минздраве

Прямая речь Степанова: "Сегодня утром в стационарных отделениях, то есть госпитализированы, 5 549 человек. Если взять цифру, которая была месяц назад, 11 июля, – то (было) 3 913 человек. Вы видите, как за это время выросло количество людей, которые находятся в больницах и лечатся от COVID-19. И это количество увеличивается каждый день.

Третий день подряд больницы Львовской области заполнены более чем на 50%. Мы начали разворачивать "вторую волну" больниц.

В больницах "второй волны" предусмотрено около 10 тысяч коек. Но сколько бы мы не предусмотрели, есть определенный предел. Поэтому у нас это вызывает беспокойство. Поэтому мы говорим о напряженной ситуации с развитием CPVOD-19".

Детали: За последние сутки, то есть 10 августа, в больницы положили 266 человек, больных коронавирусом. Рекорд по количеству госпитализированных за сутки был на прошлой неделе.

Степанов сообщил, что уже увеличили количество коек, которые обеспечены централизованным кислородом, на 2,5 тысячи – и продолжают наращивать их количество. Главам местных государственных администраций поручено увеличить количество коек с подведенным кислородом.

Также закупают аппараты ИВЛ.

Глава Минздрава сообщил, что сейчас активно обучают эпидемиологов и готовят медицинскую систему к борьбе с эпидемией.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздравмедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украине – 1 158 новых больных COVID, Одещина – вторая по приросту

Тихановская выехала из Беларуси в Литву

Фото, ВидеоПротесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова

МВД Беларуси заявляет, что один из демонстрантов случайно себя подорвал

Новости 10 августа: протесты в Беларуси, Кравчук о Донбассе

фото, видеоВ Минске снова выстрелы и взрывы: ранили журналистку

Все новости...
коронавирус
Украине – 1 158 новых больных COVID, Одещина – вторая по приросту
Пандемия: вылечились больше 13 млн больных
На Буковине почти не уменьшается число новых случаев коронавируса
Последние новости
10:19
Степанов заявил, что "вторая волна" эпидемии началась раньше, чем прогнозировали
10:02
Крупный банк выплатит 4,3 миллиарда дивидендов вопреки рекомендации НБУ
09:55
Демократические выборы в ОРДЛО пока невозможны – МИД Германии
09:47
фото, видеоЗавхоз Нацполиции открыл клуб отдыха с бассейнами под Киевом
09:41
Количество больных COVID в больницах выросло на 1,6 тысячи за месяц
09:17
Мобильные операторы подключили 4G для полумиллиона украинцев за месяц
09:11
В Украине снова прогнозируют грозы
09:01
Украине – 1 158 новых больных COVID, Одещина – вторая по приросту
08:48
Тихановская выехала из Беларуси в Литву
08:44
Литва выступила за санкции ЕС против Беларуси из-за политических репрессий
Все новости...