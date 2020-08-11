Количество больных COVID в больницах выросло на 1,6 тысячи за месяц

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что за последний месяц в Украине стало на 1 636 госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19 больше.

Источник: брифинг в Минздраве

Прямая речь Степанова: "Сегодня утром в стационарных отделениях, то есть госпитализированы, 5 549 человек. Если взять цифру, которая была месяц назад, 11 июля, – то (было) 3 913 человек. Вы видите, как за это время выросло количество людей, которые находятся в больницах и лечатся от COVID-19. И это количество увеличивается каждый день.

Третий день подряд больницы Львовской области заполнены более чем на 50%. Мы начали разворачивать "вторую волну" больниц.

В больницах "второй волны" предусмотрено около 10 тысяч коек. Но сколько бы мы не предусмотрели, есть определенный предел. Поэтому у нас это вызывает беспокойство. Поэтому мы говорим о напряженной ситуации с развитием CPVOD-19".

Детали: За последние сутки, то есть 10 августа, в больницы положили 266 человек, больных коронавирусом. Рекорд по количеству госпитализированных за сутки был на прошлой неделе: 4 августа 293 больных с коронавирусом положили в больницы.

Степанов сообщил, что уже увеличили количество коек, которые обеспечены централизованным кислородом, на 2,5 тысячи – и продолжают наращивать их количество. Главам местных государственных администраций поручено увеличить количество коек с подведенным кислородом.

Также закупают аппараты ИВЛ.



Глава Минздрава сообщил, что восстановили систему эпиднадзора и сейчас активно обучают эпидемиологов, готовят медицинскую систему к борьбе с эпидемией.