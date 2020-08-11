Демократичні вибори в ОРДЛО поки неможливі – МЗС Німеччини

Демократичні вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей поки що неможливі.

Про це напередодні візиту до Москви заявив в інтерв’ю агентству "Интерфакс" глава МЗС Німеччини Гайко Маас, повідомляє "Європейська правда".

"Необхідних умов для проведення демократичних виборів в областях, непідконтрольних уряду, як це передбачено в Мінських угодах, наразі немає. Тут від Москви також потрібно використовувати свій вплив", - сказав Маас.

"Недавній розвиток ситуації дає привід для сподівання. Режим припинення вогню вперше за довгий час дотримується, що дає людям на сході України такий необхідний їм перепочинок. При цьому Україна проявила гнучкість і готовність йти назустріч", - заявив він.

За його словами, Німеччина продовжує робити ставку на "конструктивну участь Росії у нормандському форматі".

"Для того, щоб слова не розходилися з ділом, Росія має використовувати свій вплив. Ми, звісно, разом із Францією готові продовжувати формувати цей процес у нормандському форматі", - зазначив він.

Німецький міністр привітав плани проведення Києвом регіональних виборів, на його думку, це хороший знак "для участі українців у демократичних процесах".

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