Демократические выборы в ОРДЛО пока невозможны – МИД Германии

Демократические выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока невозможны.

Об этом накануне визита в Москву заявил в интервью агентству "Интерфакс" глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает "Европейская правда".

"Необходимых условий для проведения демократических выборов в областях, неподконтрольных правительству, как это предусмотрено в Минских соглашениях, пока нет. Здесь Москве также нужно использовать свое влияние", - сказал Маас.

"Недавнее развитие ситуации дает повод для надежды. Режим прекращения огня впервые за долгое время соблюдается, что дает людям на востоке Украины столь необходимый им отдых. При этом Украина проявила гибкость и готовность идти навстречу", - заявил он.

По его словам, Германия продолжает делать ставку на "конструктивное участие России в нормандском формате".

"Для того чтобы слова не расходились с делом, Россия должна использовать свое влияние. Мы, конечно, вместе с Францией готовы продолжать формировать этот процесс в нормандском формате", - отметил он.

Немецкий министр приветствовал планы проведения Киевом региональных выборов, по его мнению, это хороший знак "для участия украинцев в демократических процессах".

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