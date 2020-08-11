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Рівень зайнятості у Британії найнижчий за останнє десятиліття

Вівторок, 11 серпня 2020, 11:01

Рівень зайнятості у Великій Британії з квітня по червень впав до найнижчих показників за останні десять років.

Про це свідчать дані Управління національної статистики Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Рівень зайнятості скоротився на 220 000 осіб за квартал.

Це було найбільше квартальне зниження з травня-липня 2009 року, в самий розпал фінансової кризи.

Під час пандемії більше всього потерпають наймолодші працівники, найстаріші працівники і ті, хто займається фізичною працею або елементарними професіями.

Джонатан Атхоу, заступник голови  Управління національної статистики, сказав: "Групи людей, які найбільше страждають, - це молоді робітники у віці до 24 років або літні працівники і ті, хто працює на більш рутинній або менш кваліфікованій роботі".

"Це викликає занепокоєння, тому що цим групам важче знайти нову роботу або влаштуватися на роботу так само легко, як іншим працівникам" – додав він.

Британська економіка постраждала від пандемії коронавірусу, але безробіття не виросло так сильно, як побоювалися, тому що велика кількість фірм відправили своїх співробітників у оплачувану урядом відпустку.

Однак економісти побоюються, що ситуація зміниться, коли в жовтні закінчиться дія цієї схеми.

Теми: Британіяробота


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