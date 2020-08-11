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Уровень занятости в Британии - самый низкий за последнее десятилетие

Вторник, 11 августа 2020, 11:01

Уровень занятости в Великобритании с апреля по июнь упал до самых низких показателей за последние десять лет.

Об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Уровень занятости сократился на 220 000 человек за квартал.

Это было самое квартальное снижение с мая-июля 2009 года, в самый разгар финансового кризиса.

Во время пандемии больше всего страдают молодые работники, старые работники и те, кто занимается физическим трудом или элементарными профессиями.

Джонатан Атхоу, заместитель главы Управления национальной статистики, сказал: "Группы людей, которые больше всего страдают, - это молодые рабочие в возрасте до 24 лет или пожилые работники и те, кто работает на более рутинной или менее квалифицированной работе".

"Это вызывает беспокойство, так как этим группам труднее найти новую работу или устроиться на работу так же легко, как другим работникам", - добавил он.

Британская экономика пострадала от пандемии коронавируса, но безработица не выросло так сильно, как опасались, так как большое количество фирм отправили своих сотрудников в оплачиваемый правительством отпуск.

Однако экономисты опасаются, что ситуация изменится, когда в октябре закончится действие этой схемы.

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Темы: Великобританияробота
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