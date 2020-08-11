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Путин заявил, что сделал первую в мире вакцину от COVID-19 и испытал на дочери

Вторник, 11 августа 2020, 12:17

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 и его дочь уже вакцинировалась.

Источник: российское издание ТАСС, "Интерфакс", "Дождь"

Прямая речь: "Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции".

Детали: Он добавил, что прививку от COVID-19 сделала одна из его дочерей, но при этом не уточнил, какая именно дочь из двух сделала прививку.

По словам Путина, после первого укола у его дочери опустилась температура тела с 38 до 37 с небольшим: "И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие".

Он также заявил, что вакцинация в России должна происходить добровольно. По его словам, вакцина "прошла все необходимые проверки" и "работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый".

В Минздраве РФ сообщили, что российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать длительный иммунитет, который продлится до двух лет: "Двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет".

Речь идет о препарате Гам-КОВИД-Вак (векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека), который зарегистрировали в РФ 11 августа.

Российский Минздрав сообщает, что вакцину испытали на нескольких видах животных (грызуны и приматы) и двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой).

Также указывается, что вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19.

Украинская правда
Темы: ПутинкоронавирусCovid-2019вакцинация


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