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Батькам, які знімали 4-річну доньку у порно, дали по 12,5 років в’язниці

Вівторок, 11 серпня 2020, 13:15
Батькам, які знімали 4-річну доньку у порно, дали по 12,5 років в’язниці
Фото поліції

Чоловіка і жінку, які використовували свою 4-річну доньку для створення порнофільмів, засудили до 12,5 років ув’язнення.  

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "На початку серпня колегія суддів Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу визнала чоловіка і жінку винними у скоєнні злочинів, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу: торгівля людьми (ст. 149), зґвалтування (ст. 152), сексуальне насильство (ст. 153), розбещення неповнолітніх (ст. 156) та виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301). Суд призначив кожному з них 12 років і 6 місяців позбавлення волі".

Деталі: У поліції нагадали, що подружжя викрили у червні 2018 року у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Вихідці з Кавказького регіону – чоловік, якому на момент затримання було 29 років, та його 30-річна дружина – фільмували статеві акти з 4-річною донькою та продавали порнографічне відео "клієнтам" за криптовалюту.

Для розсилки "пропозицій" фігуранти використовували месенджер, також влаштовували платні онлайн-трансляції.

Під час обшуку у квартирі, яку тоді у Кривому Розі орендувала родина, поліція вилучила мобільні телефони, комп’ютерну та відеотехніку, що використовували для створення й поширення порнографічного контенту, а також власне "фільми".

Справа налічувала 63 епізоди злочинної діяльності подружжя.

Українська правда

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Теми: поліціяКривий Рігдіти
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