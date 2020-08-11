Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Родителям, которые снимали 4-летнюю дочь в порно, дали по 12,5 лет тюрьмы

Вторник, 11 августа 2020, 13:15
Родителям, которые снимали 4-летнюю дочь в порно, дали по 12,5 лет тюрьмы
Фото полиции

Мужчину и женщину, которые использовали свою 4-летнюю дочь для создания порнофильмов, приговорили к 12,5 годам заключения.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "В начале августа коллегия судей Октябрьского районного суда города Кривого Рога признала мужчину и женщину виновными в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса: торговля людьми (ст. 149), изнасилование (ст. 152), сексуальное насилие (ст. 153), развращение несовершеннолетних (ст. 156) и изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов (ст. 301). Суд назначил каждому из них 12 лет и 6 месяцев лишения свободы".

Детали: В полиции напомнили, что супругов уличили в июне 2018 года в Кривом Роге Днепропетровской области.

Выходцы из Кавказского региона – мужчина, которому на момент задержания было 29 лет, и его 30-летняя жена – снимали половые акты с 4-летней дочерью и продавали порнографическое видео "клиентам" за криптовалюту.

Для рассылки "предложений" фигуранты использовали мессенджер, также устраивали платные онлайн-трансляции.

Во время обыска в квартире, которую тогда в Кривом Роге арендовала семья, полиция изъяла мобильные телефоны, компьютерную и видеотехнику, которую использовали для создания и распространения порнографического контента, а также собственно "фильмы".

Дело насчитывало 63 эпизода преступной деятельности супругов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКривой Рогдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
полиция
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Незаконный сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину
В Харькове найден застреленным полицейский
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: