Родителям, которые снимали 4-летнюю дочь в порно, дали по 12,5 лет тюрьмы

Мужчину и женщину, которые использовали свою 4-летнюю дочь для создания порнофильмов, приговорили к 12,5 годам заключения.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "В начале августа коллегия судей Октябрьского районного суда города Кривого Рога признала мужчину и женщину виновными в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса: торговля людьми (ст. 149), изнасилование (ст. 152), сексуальное насилие (ст. 153), развращение несовершеннолетних (ст. 156) и изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов (ст. 301). Суд назначил каждому из них 12 лет и 6 месяцев лишения свободы".

Детали: В полиции напомнили, что супругов уличили в июне 2018 года в Кривом Роге Днепропетровской области.

Выходцы из Кавказского региона – мужчина, которому на момент задержания было 29 лет, и его 30-летняя жена – снимали половые акты с 4-летней дочерью и продавали порнографическое видео "клиентам" за криптовалюту.

Для рассылки "предложений" фигуранты использовали мессенджер, также устраивали платные онлайн-трансляции.

Во время обыска в квартире, которую тогда в Кривом Роге арендовала семья, полиция изъяла мобильные телефоны, компьютерную и видеотехнику, которую использовали для создания и распространения порнографического контента, а также собственно "фильмы".

Дело насчитывало 63 эпизода преступной деятельности супругов.