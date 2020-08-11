МВС Білорусі не називає ім’я загиблого мітингувальника
Ім'я людини, яка загинула під час акцій протесту в Мінську 10 серпня, відоме силовим відомствам Білорусі, але вони його не називають.
Джерело: білоруське "Радіо Свобода"
Деталі: Речниця МВС Ольга Чемоданова (Вольга Чамаданава) сказала, що "ім'я людини, яка загинула під час акцій протесту в Мінську 10 серпня, відоме спецслужбам". Однак вона відмовилася давати ім'я, сказавши, що працює слідча група.
Чемоданова також не надала інших подробиць про померлого.
"СБ. Білорусь сьогодні" пише, що "встановлена особа загиблого – ним виявився злочинець, якого засудили за вбивство".
Це перший офіційно підтверджений випадок загибелі протестуючих проти президента Олександра Лукашенка, що супроводжується вуличними сутичками.
Цьому передувало: Пресслужба МВС Білорусі повідомляла, що 10 серпня близько 23.00 в Мінську на вул. Прітицького, натовп будував барикади для блокування руху, і в ході протистояння зі спецпризначенцями один із протестувальнкиів "намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік правоохоронців – той вибухнув у руці, чоловік отримав травми несумісні з життям".
"Наша ніва" писала, що в цей час демонстрантів "масово обстрілювали", на Прітицького неодноразово повідомляли про вибухи світлових та шумових гранат.
Письменниця Ганна Северинець (Ганна Севярынец) присвятила цій події вірш, у якому висловлює думку, що граната силовиків вибухнула в руках хлопця.