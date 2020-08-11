МВС Білорусі не називає ім’я загиблого мітингувальника

Ім'я людини, яка загинула під час акцій протесту в Мінську 10 серпня, відоме силовим відомствам Білорусі, але вони його не називають.

Джерело: білоруське "Радіо Свобода"

Деталі: Речниця МВС Ольга Чемоданова (Вольга Чамаданава) сказала, що "ім'я людини, яка загинула під час акцій протесту в Мінську 10 серпня, відоме спецслужбам". Однак вона відмовилася давати ім'я, сказавши, що працює слідча група.

Чемоданова також не надала інших подробиць про померлого.

"СБ. Білорусь сьогодні" пише, що "встановлена ​​особа загиблого – ним виявився злочинець, якого засудили за вбивство".

Це перший офіційно підтверджений випадок загибелі протестуючих проти президента Олександра Лукашенка, що супроводжується вуличними сутичками.

Nexta Live пише, що на перетині Прітицкого і Пушкіна утворилася стихійна акція пам'яті. Люди несуть квіти до місця загибелі мирного протестувальника.

Цьому передувало: Пресслужба МВС Білорусі повідомляла, що 10 серпня близько 23.00 в Мінську на вул. Прітицького, натовп будував барикади для блокування руху, і в ході протистояння зі спецпризначенцями один із протестувальнкиів "намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік правоохоронців – той вибухнув у руці, чоловік отримав травми несумісні з життям".

"Наша ніва" писала, що в цей час демонстрантів "масово обстрілювали", на Прітицького неодноразово повідомляли про вибухи світлових та шумових гранат.

Письменниця Ганна Северинець (Ганна Севярынец) присвятила цій події вірш, у якому висловлює думку, що граната силовиків вибухнула в руках хлопця.