Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МВС Білорусі не називає ім’я загиблого мітингувальника

Вівторок, 11 серпня 2020, 13:33
МВС Білорусі не називає ім’я загиблого мітингувальника

Ім'я людини, яка загинула під час акцій протесту в Мінську 10 серпня, відоме силовим відомствам Білорусі, але вони його не називають.

Джерело: білоруське "Радіо Свобода"

Деталі: Речниця МВС Ольга Чемоданова (Вольга Чамаданава) сказала, що "ім'я людини, яка загинула під час акцій протесту в Мінську 10 серпня, відоме спецслужбам". Однак вона відмовилася давати ім'я, сказавши, що працює слідча група.

Чемоданова також не надала інших подробиць про померлого.

"СБ. Білорусь сьогодні" пише, що "встановлена ​​особа загиблого – ним виявився злочинець, якого засудили за вбивство".

Це перший офіційно підтверджений випадок загибелі протестуючих проти президента Олександра Лукашенка, що супроводжується вуличними сутичками.

Nexta Live пише, що на перетині Прітицкого і Пушкіна утворилася стихійна акція пам'яті. Люди несуть квіти до місця загибелі мирного протестувальника.

Цьому передувало: Пресслужба МВС Білорусі повідомляла, що 10 серпня близько 23.00 в Мінську на вул. Прітицького, натовп будував барикади для блокування руху, і в ході протистояння зі спецпризначенцями один із протестувальнкиів "намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік правоохоронців – той вибухнув у руці, чоловік отримав травми несумісні з життям".

"Наша ніва" писала, що в цей час демонстрантів "масово обстрілювали", на Прітицького неодноразово повідомляли про вибухи світлових та шумових гранат.

Письменниця Ганна Северинець (Ганна Севярынец) присвятила цій події вірш, у якому висловлює думку, що граната силовиків вибухнула в руках хлопця.

Теми: Білорусьакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Міноборони Білорусі заявило, що погодило із вагнерівцями якусь "дорожню карту"
Зеленський збирав Ставку: Буданов розповів, що відбувається в Білорусі
Міноборони Білорусі заявило, що вагнерівці вже тренують їхніх військових
Останні новини
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
Усі новини...
Реклама: