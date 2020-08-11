МВД Беларуси не называет имя погибшего митингувальнкиа
Имя человека, который погиб во время акций протеста в Минске 10 августа, известно силовым ведомствам Беларуси, но они его не называют.
Источник: белорусское "Радио Свобода"
Детали: Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сказала, что "имя человека, который погиб во время акций протеста в Минске 10 августа, известно спецслужбам". Однако она отказалась давать имя, сказав, что работает следственная группа.
Чемоданова также не предоставила других подробностей об умершем.
"СБ. Беларусь сегодня" пишет, что "установлена личность погибшего – им оказался преступник, осужденный за убийство".
Это первый официально подтвержденный случай гибели участника протестов против президента Александра Лукашенко, которые сопровождаются уличными столкновениями.
Nexta Live пишет, что на пересечении Притыцкого и Пушкина образовалась стихийная акция памяти. Люди несут цветы к месту гибели мирного протестующего.
Этому предшествовало: Пресс-служба МВД Беларуси сообщала, что 10 августа около 23.00 в Минске на ул. Притицкого, толпа строила баррикады для блокировки движения, и в ходе противостояния с спецназовцами один из протестующих "пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей – оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью".
"Наша нива" писала, что в это время демонстрантов "массово обстреливали", на Притицкого неоднократно сообщали о взрывах световых и шумовых гранат.
Писательница Анна Северинец (Ганна Севярынец) посвятила этому событию стихотворение, в котором высказывает мнение, что граната силовиков взорвалась в руках парня.