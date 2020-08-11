МВД Беларуси не называет имя погибшего митингувальнкиа

Имя человека, который погиб во время акций протеста в Минске 10 августа, известно силовым ведомствам Беларуси, но они его не называют.

Источник: белорусское "Радио Свобода"

Детали: Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сказала, что "имя человека, который погиб во время акций протеста в Минске 10 августа, известно спецслужбам". Однако она отказалась давать имя, сказав, что работает следственная группа.

Чемоданова также не предоставила других подробностей об умершем.

"СБ. Беларусь сегодня" пишет, что "установлена ​​личность погибшего – им оказался преступник, осужденный за убийство".

Это первый официально подтвержденный случай гибели участника протестов против президента Александра Лукашенко, которые сопровождаются уличными столкновениями.

Nexta Live пишет, что на пересечении Притыцкого и Пушкина образовалась стихийная акция памяти. Люди несут цветы к месту гибели мирного протестующего.

Этому предшествовало: Пресс-служба МВД Беларуси сообщала, что 10 августа около 23.00 в Минске на ул. Притицкого, толпа строила баррикады для блокировки движения, и в ходе противостояния с спецназовцами один из протестующих "пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей – оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью".

"Наша нива" писала, что в это время демонстрантов "массово обстреливали", на Притицкого неоднократно сообщали о взрывах световых и шумовых гранат.

Писательница Анна Северинец (Ганна Севярынец) посвятила этому событию стихотворение, в котором высказывает мнение, что граната силовиков взорвалась в руках парня.