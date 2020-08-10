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МВС Білорусі заявляє, що один з демонстрантів випадково себе підірвав

Понеділок, 10 серпня 2020, 23:57
МВС Білорусі заявляє, що один з демонстрантів випадково себе підірвав
фото: tut.by

У МВС Білорусі заявили, що в Мінську під час масових протестів загинув чоловік, який нібито збирався кинути в бік силовиків вибухівку.

Джерело: пресслужба МВС країни

Дослівно: "Під час масових заворушень в Мінську на проспекті Притицького, натовп будував барикади для блокування руху. Під час протистояння зі спецназом, який прибув для деблокування площі, один з протестуючих намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в сторону правоохоронців.

Він вибухнув у руці, чоловік отримав травми несумісні з життям".

Деталі: В той же час очевидці та Telegram-канали наголошують, що чоловіка, ймовірно, підірвали світло-шумовою гранатою, якими правоохоронці закидували людей.

Що було раніше: Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

10 серпня на протестах у Мінську поліція знову відкрила вогонь по протестувальниках, а також чути вибухи світло-шумових гранат.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: 

  • За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
  • Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі.
  • Наразі у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусь
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