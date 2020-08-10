МВС Білорусі заявляє, що один з демонстрантів випадково себе підірвав

У МВС Білорусі заявили, що в Мінську під час масових протестів загинув чоловік, який нібито збирався кинути в бік силовиків вибухівку.

Джерело: пресслужба МВС країни

Дослівно: "Під час масових заворушень в Мінську на проспекті Притицького, натовп будував барикади для блокування руху. Під час протистояння зі спецназом, який прибув для деблокування площі, один з протестуючих намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в сторону правоохоронців.

Він вибухнув у руці, чоловік отримав травми несумісні з життям".

Деталі: В той же час очевидці та Telegram-канали наголошують, що чоловіка, ймовірно, підірвали світло-шумовою гранатою, якими правоохоронці закидували людей.

Що було раніше: Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

10 серпня на протестах у Мінську поліція знову відкрила вогонь по протестувальниках, а також чути вибухи світло-шумових гранат.

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