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Україна та Ізраїль занепокоєні можливим масовим збором хасидів в Умані

Вівторок, 11 серпня 2020, 14:26

Міністерства закордонних справ України та Ізраїлю висловили велике занепокоєння через заплановане на вересень масове паломництво хасидів до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана (Нового року за іудейським календарем).

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Пряма мова: "Враховуючи епідемічний стан в Україні, це викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у Міністерства закордонних справ Ізраїлю".

Деталі: За його словами, у вівторок відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Одним із ключових питань, що обговорювались, було паломництво до України брацлавських хасидів. Цього року очікується від 5 000 до 10 000 віруючих.

У зв’язку з цим комісія доручила:

- Міністерству закордонних справ підсилити комунікацію по інформуванню іноземних громадян щодо обмежень, що діють в Україні;

- Міністерству внутрішніх справ забезпечити безпеку під час святкування Рош га-Шана;

- Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні та роздавати при перетині українського кордону. Також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.

Окрім цього, за інформацією Німчинова, на засіданні комісії було наголошено, що у 2020 році українські християни та мусульмани утримались від масових заходів під час відзначення своїх найбільших релігійних свят.

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Передісторія: 10 липня на міжвідомчій нараді в МЗС було вирішено, що цього року прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана є неможливим через пандемію коронавірусу.

Учасники наради звернулися до Кабміну з проханням доручити держкомісії з ТЕБ і НС розглянути питання "посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів (у т.ч. введення відповідних обмежень на законодавчому рівні на в'їзд іноземців в Україну)".

Українська правда
Теми: релігіяІзраїлькарантинУкраїна


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