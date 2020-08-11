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Украина и Израиль обеспокоены возможным массовым сбором хасидов в Умани

Вторник, 11 августа 2020, 14:26

Министерства иностранных дел Украины и Израиля выразили большую обеспокоенность из-за запланированного на сентябрь массового паломничества хасидов в Умань Черкасской области для празднования Рош га-Шана (Нового года по иудейскому календарю).

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Прямая речь: "Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине, это вызывает большое беспокойство как в Украине, так и у Министерства иностранных дел Израиля".

Детали: По его словам, во вторник состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было паломничество в Украину брацлавских хасидов. В этом году ожидается от 5 000 до 10 000 верующих.

В связи с этим комиссия поручила:

- Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранцев об ограничениях, действующих в Украине;

- Министерству внутренних дел обеспечить безопасность во время празднования Рош га-Шана;

- Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы. Также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений.

Кроме того, по информации Нимчинова, на заседании комиссии было отмечено, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников.

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Предыстория: 10 июля на межведомственном совещании в МИД было решено, что в этом году прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования Рош ха-Шана является невозможным из-за пандемии коронавируса.

Участники совещания обратились в Кабмин с просьбой поручить госкомиссии по ТЭБ и ЧС рассмотреть вопрос "ужесточения ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий (в т.ч. введение соответствующих ограничений на законодательном уровне на въезд иностранцев в Украину)".

Украинская правда
Темы: религияИзраилькарантинУкраина


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