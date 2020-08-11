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Затримання під посольством Білорусі: Кольченку присудили виправні роботи

Вівторок, 11 серпня 2020, 14:51
Затримання під посольством Білорусі: Кольченку присудили виправні роботи

Колишньому політв’язню Кремля Олександру Кольченку український суд присудив 40 годин виправних робіт за участь в акції під посольством Білорусі у Києві 10 серпня, ще буде суд щодо спротиву поліції.

Джерело: колишній політв’язень Кремля, кримський режисер Олег Сенцов у Facebook

Пряма мова Сенцова: "Сашку Кольченку, справжньому патріоту України, за участь у вчорашній акції протесту під стінами посольства Білорусі сьогодні присудили 40 годин виправних робіт. Я вчора пізно вночі повернувся додому і, мабуть, ще не прокинувся.

Ми що, вже живемо у Росії чи у Білорусі? Відкритий суд, на який не пустили нікого з преси. Міліцейські (це не помилка друку) лживі протоколи, які не відповідають дійсності, зафіксованій на відео. Суддя, яка ідентифікувала Сашка та точно знала, кому виносе вирок.

І це був тільки перший суд за нібито хуліганку, а ще буде другий – за спротив співробітникам міліції (це знов не помилка друку)".

Деталі: Шевченківський райсуд Києва 11 серпня визнав Кольченка винним у дрібному хуліганстві й призначив 40 годин громадських робіт за участь у зіткненнях біля посольства Білорусі, повідомляють "Ґрати".

Засідання проходило у кабінеті судді. Після засідання Кольченко повідомив журналістам, що адвокатка просила викликати свідків, але суддя відмовила.

На думку Сенцова, "гнила правоохоронна і судова система, яку ніхто не реформував та не планує реформувати, показує своє справжнє обличчя і вже не ховається".

Він переконаний, що це "проросійська та єкс-регіональна шваль проштовхує реванш, продовжуючи дискредитувати патріотів та активістів".

Сенцов завив: "Вони дуже помиляються стосовно нашого терпіння!".

Цьому передувало: 10 серпня на підтримку білоруських акцій протесту проти Олександра Лукашенка та за його опонентку Світлану Тихановську під посольством Білорусі в Україні влаштували мітинг. Там була штовханина, затримали Олександра Кольченка і ще кількох учасників.

Серед пікетувальників була група людей із плакатом "За нашу і вашу свободу. Luca, game over". Один із них спробував кинути яйце в посольство, його затримала поліція. За нього заступився соратник – і поліцейські затримали його теж і завели на подвір'я. Коли почалася бійка, затримали і Кольченка.

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"Українська правда" у Threads

Теми: акціїБілорусьполітв'язніСенцов
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