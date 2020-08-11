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Задержания под посольством Беларуси: Кольченко присудили исправительные работы

Вторник, 11 августа 2020, 14:51

Бывшему политзаключенному Кремля Александру Кольченко украинский суд присудил 40 часов исправительных работ за участие в акции под посольством Беларуси в Киеве 10 августа, еще будет суд на счет сопротивления полиции.

Источник: бывший политзаключенный Кремля, крымский режиссер Олег Сенцов в Facebook

Прямая речь Сенцова: "Саше Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Беларуси сегодня присудили 40 часов исправительных работ. Я вчера поздно ночью вернулся домой и, видимо, еще не проснулся.

Мы что, уже живем в России или в Беларуси? Открытый суд, на который не пустили никого из прессы. Милицейские (это не опечатка) лживые протоколы, которые не соответствуют действительности, зафиксированной на видео. Судья, идентифицировала Сашу и точно знала, кому выносит приговор.

И это был только первый суд за якобы хулиганку, а еще будет второй – за сопротивление сотрудникам милиции (это опять не опечатка)".

Детали: Шевченковский райсуд Киева 11 августа признал Кольченко виновным в мелком хулиганстве и назначил 40 часов общественных работ за участие в столкновениях у посольства Беларуси, сообщают "Ґрати".

Заседание проходило в кабинете судьи. После заседания Кольченко сообщил журналистам, что адвокатка просила вызвать свидетелей, но судья отказала.

По мнению Сенцова, "гнилая правоохранительная и судебная система, которую никто не реформировал и не планирует реформировать, показывает свое истинное лицо и уже не прячется".

Он убежден, что это "пророссийская и экс-региональная шваль проталкивает реванш, продолжая дискредитировать патриотов и активистов".

Сенцов заявил: "Они очень ошибаются относительно нашего терпения!".

Этому предшествовало: 10 августа в поддержку белорусских акций протеста против Александра Лукашенко и за его оппонентку Светлану Тихановскую под посольством Беларуси в Украине устроили митинг. Там было столкновение, задержали Александра Кольченко и еще нескольких участников.

Среди пикетчиков была группа людей с плакатом "За нашу и вашу свободу. Luca, game over". Один из них попытался бросить яйцо в посольство, его задержала полиция. За него вступился соратник – и полицейские задержали его тоже и завели во двор. Когда началась драка, задержали и Кольченко.

Темы: акцииБеларусьполитзаключенныеСенцов


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