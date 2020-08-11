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Більшість українців вважає жителів ОРДЛО і Криму жертвами – опитування

Вівторок, 11 серпня 2020, 18:42
Фото: Радіо Свобода

55% опитаних українців вважають, що жителі окупованих територій є жертвами конфлікту і потребують всебічної підтримки з боку України.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: При цьому 19% сказали, що жителі непідконтрольних уряду України територій такі самі громадяни України, як і решта, і не потребують додаткової підтримки. 13% притримуються думки, що мешканці ОРДЛО і Криму залишилися проживати в окупації за власним бажанням, тому їх не має підтримувати Україна.

 

53% опитаних заявили, що мають бути відновлені повноцінні зв’язки з населенням непідконтрольних територій, транспортне пасажирське сполучення. 22% вважають, що має зберігатися поточний стан справ: держава декларує підтримку населення на непідконтрольних територіях, але продовжує економічну, транспортну блокаду.

 

Дослідження проводилося у травні-червні  2020  року у  всіх  областях  України,  окрім  територій,  які  тимчасово  не  контролюються  владою  України,  —  АР  Крим,  окремих  районів  Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Опитування проведено на замовлення проєкту ПРООН "Права людини для України" за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

Українська правда
Теми: ОРДЛОКримопитування


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