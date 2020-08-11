Більшість українців вважає жителів ОРДЛО і Криму жертвами – опитування

55% опитаних українців вважають, що жителі окупованих територій є жертвами конфлікту і потребують всебічної підтримки з боку України.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: При цьому 19% сказали, що жителі непідконтрольних уряду України територій такі самі громадяни України, як і решта, і не потребують додаткової підтримки. 11% притримуються думки, що мешканці ОРДЛО і Криму залишилися проживати в окупації за власним бажанням, тому їх не має підтримувати Україна.

53% опитаних заявили, що мають бути відновлені повноцінні зв’язки з населенням непідконтрольних територій, транспортне пасажирське сполучення. 22% вважають, що має зберігатися поточний стан справ: держава декларує підтримку населення на непідконтрольних територіях, але продовжує економічну, транспортну блокаду.

Дослідження проводилося у травні-червні 2020 року у всіх областях України, окрім територій, які тимчасово не контролюються владою України, — АР Крим, окремих районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Опитування проведено на замовлення проєкту ПРООН "Права людини для України" за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.