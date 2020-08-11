Большинство украинцев считает жителей ОРДЛО и Крыма жертвами – опрос

55% опрошенных украинцев считают, что жители оккупированных территорий являются жертвами конфликта и требуют всесторонней поддержки со стороны Украины.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Детали: При этом 19% сказали, что жители неподконтрольных правительству территорий Украины такие же граждане Украины, как и остальные, и не требуют дополнительной поддержки. 11% придерживаются мнения, что жители ОРДЛО и Крыма остались проживать в оккупации по собственному желанию, поэтому их не должна поддерживать Украина.

53% опрошенных заявили, что должны быть восстановлены полноценные связи с населением подконтрольных территорий, транспортное пассажирское сообщение. 22% считают, что должно сохраняться текущее состояние дел: государство декларирует поддержку населения на неподконтрольных территориях, но продолжает экономическую, транспортную блокаду.

Исследование проводилось в мае-июне 2020 года во всех областях Украины, кроме территорий, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Опрос проведен по заказу проекта ПРООН "Права человека для Украины" при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Дании.