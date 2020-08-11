Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Спалах COVID-19 на Буковині: за добу рекордні 113 заражень

Вівторок, 11 серпня 2020, 23:58
Спалах COVID-19 на Буковині: за добу рекордні 113 заражень

За добу 11 серпня в Чернівецькій області виявили 113 нових хворих на COVID-19.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: 11 серпня виявлено 113 нових хворих з 658 зразків. 46 буковинців одужали від COVID-19.

Пряма мова Осачука: "У березні, коли виявили першого хворого, сусіди вимагали госпіталізувати також і його дружину – боялися, що вірус проникне до їхніх помешкань крізь стіни. Нині ж люди спокійно ходять на весілля, де в одному приміщенні збирається близько 300 гостей. Однак уникнути хвороби можна лише одним способом – обмежити контакти".

Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.

Минулого тижня кількість хворих коливалася між 60 та 90 людей за добу.

У липні в регіоні були рекорди одужань, а кількість хворих коливалася в межах декількох десятків.

Нагадаємо: Буковині загрожує "червона зона" через кількість заражень.

Станом на ранок 11 серпня в області зафіксували 6867 заражень, з них 230 людей померли. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Чернівецька областькоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Чернівецька область
У трьох областях оголошували загрозу ворожих БпЛА
У Чернівцях звернулися до Зеленського через командування ТрО
У Чернівецькій області ППО збила дрон: виникла пожежа через уламки
Останні новини
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
Усі новини...
Реклама: