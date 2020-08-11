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Спалах COVID-19 на Буковині: за добу рекордні 113 заражень

Вівторок, 11 серпня 2020, 23:58

За добу 11 серпня в Чернівецькій області виявили 113 нових хворих на COVID-19.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: 11 серпня виявлено 113 нових хворих з 658 зразків. 46 буковинців одужали від COVID-19.

Пряма мова Осачука: "У березні, коли виявили першого хворого, сусіди вимагали госпіталізувати також і його дружину – боялися, що вірус проникне до їхніх помешкань крізь стіни. Нині ж люди спокійно ходять на весілля, де в одному приміщенні збирається близько 300 гостей. Однак уникнути хвороби можна лише одним способом – обмежити контакти".

Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.

Минулого тижня кількість хворих коливалася між 60 та 90 людей за добу.

У липні в регіоні були рекорди одужань, а кількість хворих коливалася в межах декількох десятків.

Нагадаємо: Буковині загрожує "червона зона" через кількість заражень.

Станом на ранок 11 серпня в області зафіксували 6867 заражень, з них 230 людей померли. 

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Теми: Чернівецька областькоронавірусепідемія


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