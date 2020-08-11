Вспышка COVID-19 на Буковине: за сутки рекордные 113 заражений

За сутки 11 августа в Черновицкой области обнаружили 113 новых больных COVID-19.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: 11 августа выявлено 113 новых больных с 658 образцов. 46 буковинцев выздоровели от COVID-19.

Прямая речь Осачука: "В марте, когда обнаружили первого больного, соседи требовали госпитализировать также и его жену - боялись, что вирус проникнет в их домов сквозь стены. Сейчас же люди спокойно ходят на свадьбы, где в одном помещении собирается около 300 гостей. Однако избежать болезни можно только одним способом - ограничить контакты".

Справка: В начале пандемии Буковина была рекордсменом среди инфицированных, но со временем количество начало спадать.

На прошлой неделе количество больных колебалась между 60 и 90 человек в сутки.

В июле в регионе были рекорды выздоровлений, а количество больных колебалась в пределах нескольких десятков.

Напомним Буковине угрожает "красная зона" из-за количества заражений.

По состоянию на утро 11 августа в области зафиксировали 6867 заражений, из них 230 человек умерли.

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