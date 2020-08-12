Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп назвав "фальшивкою" кандидатку на пост віцепрезидента від демократів

Середа, 12 серпня 2020, 02:15

Президент США Дональд Трамп відреагував на оголошення кандидатом на посаду віцепрезидента від демократів Каміли Харріс. Він опублікував відео, де обізвав Харріс та його опонента Джо Байдена. 

Джерело: Трамп у twitter

Деталі: Очільник Білого дому назвав кандидатку у віцепрезиденти фальшивкою, а Байдена – найгіршим вибором для американців. 

"З Харріс в якості "політичної життєвої сили" Джо Байден передає контроль над нашою країною радикальної мафії з обіцянками підвищити податки, скоротити фінансування поліції, вбити робочі місця в енергетиці і відкрити наші кордони", – написав Трамп.

Що передувало: Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Джо Байден нарешті визначився із своїм кандидатом на пост віцепрезидента. Нею стала сенаторка Каміла Харріс.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
Усі новини...
Реклама: