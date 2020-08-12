Трамп назвав "фальшивкою" кандидатку на пост віцепрезидента від демократів
Президент США Дональд Трамп відреагував на оголошення кандидатом на посаду віцепрезидента від демократів Каміли Харріс. Він опублікував відео, де обізвав Харріс та його опонента Джо Байдена.
Джерело: Трамп у twitter
Деталі: Очільник Білого дому назвав кандидатку у віцепрезиденти фальшивкою, а Байдена – найгіршим вибором для американців.
"З Харріс в якості "політичної життєвої сили" Джо Байден передає контроль над нашою країною радикальної мафії з обіцянками підвищити податки, скоротити фінансування поліції, вбити робочі місця в енергетиці і відкрити наші кордони", – написав Трамп.
August 11, 2020
Що передувало: Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Джо Байден нарешті визначився із своїм кандидатом на пост віцепрезидента. Нею стала сенаторка Каміла Харріс.