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Трамп назвав "фальшивкою" кандидатку на пост віцепрезидента від демократів

Середа, 12 серпня 2020, 02:15

Президент США Дональд Трамп відреагував на оголошення кандидатом на посаду віцепрезидента від демократів Каміли Харріс. Він опублікував відео, де обізвав Харріс та його опонента Джо Байдена. 

Джерело: Трамп у twitter

Деталі: Очільник Білого дому назвав кандидатку у віцепрезиденти фальшивкою, а Байдена – найгіршим вибором для американців. 

"З Харріс в якості "політичної життєвої сили" Джо Байден передає контроль над нашою країною радикальної мафії з обіцянками підвищити податки, скоротити фінансування поліції, вбити робочі місця в енергетиці і відкрити наші кордони", – написав Трамп.

Що передувало: Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Джо Байден нарешті визначився із своїм кандидатом на пост віцепрезидента. Нею стала сенаторка Каміла Харріс.

Українська правда
Теми: СШАвибори


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